В качестве новогодней акции Киевстар предложил абонентам «до двух месяцев услуг в подарок» за переход на новый тариф

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





К новогодним праздникам украинский оператор мобильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам в качестве акции до двух месяцев общения и мобильного интернета в подарок.

Предложение действует до 14 января 2020 включительно для абонентов предоплаченной и контрактной форм обслуживания. Каждому участнику акции компания предлагает тарифный план, с учетом его профиля потребления услуг. Узнать о предложенном тарифе можно позвонив на короткий номер 477, на сайте Киевстар или с помощью мобильного приложения «Мой Киевстар». После изменения тарифа – абоненты получат «до двух месяцев услуг в подарок».

Под понятием «до 2 месяцев услуг в подарок» следует понимать, что абоненты контрактной формы обслуживания могут пользоваться преимуществами своего нового тарифа в течение двух месяцев за 1 грн, а абоненты предоплаченной формы обслуживания – в течение 8 недель за 1 грн.

Все условия акции подробно описаны на официальном сайте по следующей ссылке.

Акция доступна для абонентов Киевстар, которые:

Получили индивидуальное предложение;

Пользуются услугами мобильного оператора в течение 90 или более дней;

По крайней мере один раз оплатили стоимость пакета услуг в своем тарифе.

Во время прошлых новогодних праздников, когда Киевстар предлагал подключить новый тариф с включенным первым пакетом услуг, акцией воспользовалось почти 800 000 абонентов.

В рамках акции доступны четыре припейд-тарифа от 125 грн и шесть Smart-тарифов от 100 грн для контрактных абонентов Киевстар.

Источник: Киевстар