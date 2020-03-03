В Киеве начинают выпускать электронные студенческие билеты, они будут одновременно удостоверением личности и льготным е-билетом для проезда

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После запуска в тестовом режиме электронного ученического билета для киевских школьников в КГГА приступили к реализации аналогичного проекта для столичных студентов.

В КГГА напомнили, что Киев постепенно переходит на единый способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Пассажиры, имеющие право льготного проезда, пользуются несколькими видами билетов: для пенсионеров уже действует «Карточка киевлянина», а для школьников в тестовом режиме заработали электронные ученические билеты.

«Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации ВУЗ-ов должны предоставить свои технические требования к будущим карточкам. Коммунальное предприятие «ГИВЦ», которое занимается внедрением электронного билета, уже направило всем высшим учебным заведениям Киева письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронного билета.

Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Напомним, что с 1 апреля 2020 года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет Kyiv Smart Card. Он будет действовать в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд можно будет осуществить с помощью QR-билетов в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне. А постоянные пользователи общественного транспорта могут приобрести и пополнить Kyiv Smart Card, так как пополнение на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке.

Источник: КГГА