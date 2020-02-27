КГГА: В Киеве запустили в тестовом режиме электронный ученический билет, первые 28 тыс. школьников уже получили свои карточки

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В КГГА сообщили, что первые 36 столичных школ стали участниками пилотного проекта Киевской городской государственной администрации по использованию электронных ученических билетов. Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий во время презентации документа.

«Сегодня ученические билеты получат 28 000 школьников. Хочу подчеркнуть, что ученический билет — это не просто проездной для учащихся. Карточка многофункциональная, и постепенно к ней будут появляться новые сервисы. Ведь пользоваться преимуществами жизни в умном городе должны как взрослые, так и подрастающие киевляне», — отметил Юрий Назаров.

Презентация электронного ученического билета состоялась в специализированной школе №80, которая является одним из центров Kyiv Smart City School и платформой для внедрения разумных технологий в учебном процессе.

«Поскольку проездной будет иметь функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностям. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых», – добавил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

В рамках презентации ученических билетов состоялось завершение квеста «С валидатором на ты», во время которого школьники передвигались по городу на общественном транспортн по различными smart-локациями. 50 школьников стали официальными тестировщиками ученического билета и продолжают борьбу за приз. В течение февраля-марта они оставляли отзывы в соцсетях об ученическом билете, отмечая их хэштегами #smartпокоління и #ятестуюеквиток. Эта информация будет использована для усовершенствования сервиса, а трое самых активных тестировщиков получат поощрительные подарки.

На сегодняшний день в школах продолжают собирать данные для оформления электронных ученических билетов для всех столичных учеников (кроме выпускных 11-х классов). Уже в ближайшее время во все столичные учебные заведения поступит подробная инструкция с информацией о том, что нужно для оформления такого документа и каким образом нужно предоставлять необходимую информацию.

Все электронные ученические билеты будут изготовлены за счет городского бюджета, поэтому средства с родителей собирать не будут. Полностью на электронный ученический билет город перейдет только после того, как все школы соберут необходимую информацию.

Напомним, что ранее в КГГА показали, как будет выглядеть электронный ученический билет и пообещали изготовить первые 35 тыс. карт до конца года.

Источник: КГГА