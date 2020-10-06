В Китае стартовало серийное производство электромобилей BMW iX3, немцы опубликовали видео со сборочной линии

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После сборки партии предсерийных экземпляров BMW iX3 фабрика в Шэньяне (Китай) приступила к сборке серийных электрокроссоверов данной модели. Электромобиль весьма интересен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, это первый полностью электрический автомобиль немецкого бренда после представленного еще в 2013 году BMW i3. Во-вторых, это первая серийная модель компании, построенная на свежем пятом поколении фирменной платформы BMW eDrive, которая отличается на 30% улучшенным соотношением мощности к массе. Только со следующего года она появится в электромобилях BMW i4 и BMW iNEXT.

В-третьих, электрокроссовер BMW iX3 будут собирать исключительно в Китае, после чего экспортировать их на другие рынки, так что и в Китае и в Европе будут продавать экземпляры «made in China». А вот от первоначальных намерений продавать эту модель в США немцы в итоге отказались, так как по их мнению запас хода электрокроссовера слишком мал для североамериканского рынка с высоким среднедневным пробегом.

Сборка BMW iX3 происходит на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA), оценить процесс можно на следующем видео:

Напомним, что мощность электродвигателя BMW iX3 составляет 210 кВт (286 л.с.), крутящий момент — 400 Нм, при этом в электромобиле используется классический для бренда задний привод. Батарея емкостью 74 кВтч (полный объем 80 кВтч) обеспечивает запас хода 460 км (WLTP) / 520 км (NEDC).

Источник: Electrek