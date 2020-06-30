В королевской битве Call of Duty: Warzone теперь в одном бою могут сойтись 200 игроков – 50 команд по 4 человека





Сегодня вышло обновление для игры Call of Duty: Warzone, расширяющее количество участников в коллективном режиме Quad до 200 игроков. Ранее для этого режима действовало ограничение в 150 игроков в одном матче. Теперь же в одной схватке смогут сойтись 50 команд по 4 игрока в каждой.

Грядущее добавление режима для 200 игроков было анонсировано ещё в марте во время запуска игры Call of Duty: Warzone. Ещё на тот момент представитель Activision Патрик Келли заявил, что разработчикам уже был доступен такой режим в то время. А теперь его сделали общедоступным.

Однако следует отметить, что Quad с участием 200 игроков, судя по всему, является временным. К такому выводу можно прийти, анализируя блог Activision. Однако пока нет сведений о том, как долго режим в таком виде будет доступен пользователям.

Источник: The Verge