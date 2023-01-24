В Китае отключили серверы World of Warcraft, Overwatch 2 и других игр Blizzard — ее 14-летнее сотрудничество с NetEase закончилось

Сегодня большинство игр Blizzard отключаются в Китае. Не сумев заключить сделку с партнером, издателем NetEase, Blizzard прекратила работу большинство своих игр в стране, включая World of Warcraft, Overwatch 2 и Diablo. При этом Diablo Immortal продолжает работу – игра распространяется по отдельному контракту с NetEase.

Закрытию предшествовали сообщения о том, что Blizzard пыталась продлить текущую сделку на шесть месяцев, чтобы сохранить доступ пользователей к игре на время поиска нового партнера. Согласно сообщению на Weibo-аккаунте Blizzard, компания заявила, что NetEase отклонила соглашение о продлении. Перевод поста на сайте World of Warcraft Wowhead гласил:

«На прошлой неделе мы снова обратились к NetEase за помощью в изучении возможности продления на шесть месяцев нашего существующего соглашения на условиях, на которые NetEase согласилась в 2019 году, чтобы позволить всем продолжать играть без сбоев, а Blizzard продолжить изучение разумного, длительного и долгосрочного пути вперед в китайском регионе. К сожалению, NetEase не приняла наше предложение о продлении существующего соглашения об игровых услугах после переговоров о продлении».

Судя по всему, это вывело NetEase из себя, так как компания ответила собственным сообщением, в котором говорится:

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«По непонятным причинам на прошлой неделе Blizzard повторно обратилась к NetEase с предложением так называемого шестимесячного продления игрового сервиса и других условий, а также дала понять, что не прекратит продолжения переговоров с другими потенциальными партнерами во время продления контракта. Насколько нам известно, все переговоры Blizzard с другими компаниями в тот же период основывались на трехлетнем контрактном периоде. Таким образом, учитывая невзаимность, несправедливость и другие условия сотрудничества, стороны не смогли в итоге прийти к соглашению».

NetEase включила в свое заявление довольно забавную шутку, обвинив Blizzard в попытке воспользоваться NetEase – «развод, но все же попытка жить вместе».

Blizzard и NetEase сотрудничали в Китае на протяжении 14 лет. Объявление о том, что их многолетнее партнерство закончилось, стало шоком для игроков. Одна из китайских команд Blizzard Overwatch League, «Охотники из Чэнду», опубликовали грустное прощание с игрой, к которой у команды и случайных игроков больше нет доступа (по крайней мере, легально).

В заявлении для The Verge официальный представитель Blizzard Джо Кристинат сказал: