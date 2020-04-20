В мае Apple может анонсировать новые беспроводные наушники AirPods Lite

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По данным надёжных источников, в следующем месяце вместе с 13-дюймовым ноутбуком MacBook Pro компания Apple также представит и новые беспроводные наушники AirPods. Первоначально анонс этих наушников ожидался во время мартовского мероприятия.

По словам Джона Проссера, в марте Apple должна была провести мероприятие, на котором было бы объявлено о выпуске ряда новых продуктов, включая новую модель AirPods. Но так как событие не состоялось, Apple пришлось немного поменять свои планы. И уже в мае компания из Купертино готова анонсировать новую пару AirPods вместе с новым ноутбуков MacBook Pro, оснащённым 13-дюймовым дисплеем.

Пока что нет никаких сведений о том, какими будут новые беспроводные наушники Apple. Предполагается, что компания анонсирует совершенно новую модель AirPods Lite. Таким образом, можно предположить, что устройство не получит функцию активного шумоподавления и, возможно, некоторых других функций, которые доступны в версии AirPods Pro. Вероятно, цена AirPods Lite будет более доступной по сравнению с нынешними устройствами Apple.

Добавим, ходят слухи, что Apple планирует вывести на рынок и накладные наушники, но анонс такого устройства ожидается позже в этом году.

Источник: wccftech