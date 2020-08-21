В магазинах Vodafone Украина появилась цифровая книга отзывов, теперь пожаловаться на обслуживание можно с помощью QR-кода

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что в магазинах компании появилась цифровая книга отзывов. Теперь для того, чтобы пожаловаться на обслуживание, качество услуг и работу экспертов достаточно отсканировать QR-код.

Представители компании сообщили, что новое решение для сбора и обработки обратной связи от клиентов внедрено во всех магазинах собственной сети Vodafone Retail. Клиенту достаточно отсканировать QR-код и оставить свой отзыв. Посетители магазина могут выбрать удобный для себя формат (текст, фото или видео), чтобы поделиться своими впечатлениями, поблагодарить консультанта или рассказать о трудностях, с которыми столкнулся во время обслуживания.

Полученные таким образом отзывы поступают к руководителям магазинов и группы поддержки клиентов в главном офисе компании. В соответствии со сложившейся ситуацией они проводят обсуждения с сотрудниками или по необходимости привлекают другие подразделения компании.

По мнению оператора Vodafone Украина цифровая книга отзывов сделает обратную связь более удобной для клиента, а для экспертов по обслуживанию – более быстрым и комфортным обработку отзывов. Обращение поступает специалистам в мессенджере, отзыв можно обработать и отправить со смартфона, а ответ на свое обращение клиент получает в виде SMS.

Источник: Vodafone Украина