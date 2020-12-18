В Норвегии стартуют продажи китайского электрокроссовера Xpeng G3 с батареей на 66 кВтч, запасом хода 520 км и ценником порядка €30 тыс.





Уже второй китайский производитель электромобилей выбирает Норвегию в качестве плацдарма для выхода на европейский рынок. После BYD с кроссовером Tang EV о своих планах на северную страну объявили китайцы из Xpeng с электрокроссовером Xpeng G3.

Уже в декабре текущего года китайцы привезут в Норвегию сразу сто экземпляров кроссовера Xpeng G3 для изучения потенциального спроса, а в 2021 году начнутся поставки более крупными партиями. Также в следующем году производитель рассчитывает выйти на другие главные рынки Европы. Отметим, что помимо электрокроссовера Xpeng G3 в портфолио компании также присутствует электрический спортивный премиум-седан Xpeng P7, однако он пока предлагаться европейским покупателям не будет. Также на 2021 и 2022 год запланирован выход еще двух новых электромобилей.

В Китае электрокроссовер Xpeng G3 предлагается в пяти версиях по цене от 18,300 евро (￥146,800) до 20,300 евро (￥162,800) с учетом местной скидки. В Европе китайцы обещают продавать новинку по цене от 30,000 евро.

Напомним, что электрокроссовер Xpeng G3 оснащается электродвигателем мощностью 145 кВт с крутящим моментом 300 Нм, который позволяет разгоняться до 170 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 8,6 секунды. В начальных версиях модели используется аккумулятор емкостью 57,5 кВтч, его хватает на запас хода 460 км (NEDC), при этом для топовых версий доступен аккумулятор на 66,5 кВтч с запасом хода 520 км (NEDC). Батарея поддерживает скоростную зарядку, в этом случае заряд с 30% до 80% емкости проходит всего за полчаса. Обычная зарядка от домашней станции и сети переменного тока занимает порядка 4,3-5,5 часов в зависимости от емкости батареи.

Источник: Autocar, Xpeng