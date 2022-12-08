В новом фильме Netflix «Бледно-голубой глаз» герой Кристиана Бейла расследует ритуальные убийства вместе с Эдгаром По – премьера 6 января

Netflix представил трейлер фильма «Бледно-голубой глаз», мрачной детективной драмы с Кристианом Бейлом в главной роли. В центре повествования – загадочные убийства в Военной академии США в 1830 году, которые расследует ветеран армии Август Лэндор в исполнении Бейла и юный кадет Эдгара Аллан По, которого играет Гарри Меллинг.

Трейлер проливает свет на культовый характер убийств. Цель главного героя – найти разгадку как можно быстрее, предотвратив большее количество смертей.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Фильм, основанный на романе Луи Баярда с аналогичным названием, создан Скоттом Купером, выступившим в роли сценариста, режиссера и продюсера. Этот фильм станет третьей совместной работой Бейла и Купера после «Из пекла» и «Недругов». Netflix выкупил права на историю за $55 млн у европейских правообладателей.

Помимо Бейла и Меллинга в фильме снимались Джиллиан Андерсон, Роберт Дюваль, Люси Бойнтон («Богемная рапсодия»), Тоби Джонс («Первая корова»), Шарлотта Генсбур («Антихрист»), Гарри Лоути («Промышленность»), Саймон Макберни («Карнивал Роу») и Тимоти Сполл («Мистер Тернер»), Фред Хечингер (трилогия «Улица страха»), Хэдли Робинсон («Мокси»), Джоуи Брукс («Игра Молли»), Бреннан Кил Кук («Встреча»), Гидеон Глик («Удивительная миссис Мейзел»), Мэтт Хелм («Трагедия Макбета»), Стивен Майер («Заговор против Америки») и Чарли Тахэн («Озарк»).

«Бледно-голубой глаз» финансируется и продюсируется компанией Cross Creek. Бейл также является сопродюсером, вместе с Джоном Лешером из Grisbi Productions и Тайлером Томпсоном из Cross Creek. Трейси Лэндон и Дилан Уэзеред из Grisbi выступают в качестве исполнительных продюсеров.

Фильм покажут в ограниченном количестве кинотеатров 23 декабря, а его премьера на Netflix состоится 6 января 2023 года.

Источник: ComingSoon