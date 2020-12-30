В новых телевизорах Samsung QLED появится функция HDR10+ Adaptive, учитывающая внешнее освещение
Функция адаптивного HDR10+ будет поддерживаться в режиме Filmmaker Mode на новых телевизорах Samsung QLED.
Как рассказали в Samsung, новая функция динамически оптимизирует яркость изображения для каждой сцены, используя спецификации HDR10+ LLC. Это позволяет автоматически настраивать картинку под любые условия освещения, получая максимум комфорта от HDR контента. Технология использует встроенный в телевизор сенсор освещенности и гарантирует воспроизведение изображения, максимально совпадающего с творческим замыслом создателей, без потерь деталей или контраста.
В числе первых оценить преимушества новой функции смогут подписчики Amazon Prime Video — весь HDR-контент сервиса по умолчанию поддерживает формат HDR10+.
Анонс новой линейки премиальных телевизоров Samsung QLED состоится 6 января в рамках специального онлайн-мероприятия. Пока неясно, получат ли новую функцию нынешние модели QLED 2020 года.
- HDR10+ — это обновленный открытый стандарт добавления в видеопоток динамических метаданных, позволяющих улучшить контраст телевизионного изображения и расширить его динамический диапазон. Samsung разработала стандарт HDR10+ совместно с 20th Century Fox и Panasonic в качестве альтернативы Dolby Vision. Технология динамически меняет яркость, насыщенность и контраст изображения, в результате чего его качество становится максимально близким к исходному замыслу режиссера.
- В декабре 2017 года Amazon Prime Video начал показывать HDR10+ на телевизорах Samsung Smart TV, в 2019 году Samsung заручилась поддержкой нескольких крупнейших европейских онлайн-кинотеатров, чтобы обеспечить для своих потребителей поддержку контента в формате 8K HDR10+, а в этом году появилась поддержка контента HDR10+ из Google Play Movies