В новых телевизорах Samsung QLED появится функция HDR10+ Adaptive, учитывающая внешнее освещение

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Функция адаптивного HDR10+ будет поддерживаться в режиме Filmmaker Mode на новых телевизорах Samsung QLED.

Как рассказали в Samsung, новая функция динамически оптимизирует яркость изображения для каждой сцены, используя спецификации HDR10+ LLC. Это позволяет автоматически настраивать картинку под любые условия освещения, получая максимум комфорта от HDR контента. Технология использует встроенный в телевизор сенсор освещенности и гарантирует воспроизведение изображения, максимально совпадающего с творческим замыслом создателей, без потерь деталей или контраста.

В числе первых оценить преимушества новой функции смогут подписчики Amazon Prime Video — весь HDR-контент сервиса по умолчанию поддерживает формат HDR10+.

Анонс новой линейки премиальных телевизоров Samsung QLED состоится 6 января в рамках специального онлайн-мероприятия. Пока неясно, получат ли новую функцию нынешние модели QLED 2020 года.