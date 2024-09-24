В обнаженной сцене сериала «Пингвин» Колин Фаррелл имел накладной «куст»

Новый сериал HBO «Пингвин» приглашает зрителя окунуться в темный, суровый подпольный мир Готэма. Здесь есть жесткие кадры, а иногда камера спускается ниже пояса.

В первом эпизоде Оза Кобба пытают полностью обнаженного. Зрители видят его тело только сбоку, но заметно, как много сделали гримеры, чтобы полностью превратить Колина Фаррелла в Кобба.

Фаррелл объяснил Varietyкак гример-протезист Майкл Марино, который изменил лицо и тело актера, создал «анатомически правильный» элемент гримирования для самой интимной части:

«У меня была липучка, которую можно было наклеить, и красивый ретро-куст», — говорит актер и называет протез источником «сюрреалистического дискомфорта».

Несмотря на то, что технически он был полностью закрыт, Фаррелл чувствовал себя настолько голым, что прикрывался полотенцем между дублями.

«Это была какая-то странная психологическая ничейная земля, в которой можно оказаться, когда вы лишь холст для чего-то такого же мощного, как созданный для этого макияж. Я чувствовал себя невероятно открытым, хотя я был кем-то другим. Я был полностью прикрыт, но меня прикрывал голый человек. Не то чтобы я считал себя им, но это имело странное влияние на мое эго».

Сериал «Пингвин» состоит из восьми эпизодов, новые серии выходят каждое воскресенье на HBO и Max. Кроме Колина Фаррелла и Кристин Милиоти (которая разделила с ним эту сцену), в шоу снимаются Рензи Фелиз (как Виктор Агилар), Майкл Келли (Джонни Вити), Шохре Агдашло (Надежда Марони), Дейрдре О’Коннелл (Фрэнсис Кобб), Клэнси Браун (Сальваторе Марони), Джеймс Мадио (Милош Грапа), Скотт Коэн (Лука Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе), Кармен Эйого (Ева Карло) и Тео Росси (доктор Джулиан Раш).