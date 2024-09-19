Криминальная драма «Пингвин» выйдет на MEGOGO в украинской озвучке

Уже сегодня «Пингвин» дебютирует на HBO и Max, а с 20 сентября сериал будет доступен для просмотра на сервисе MEGOGO MEGOGO является эксклюзивным партнером Warner Bros. Discovery по показу сериалов HBO и Max в Украине — в украинской озвучке и на жестовом языке.

Сериал «Пингвин» продолжает эпическую криминальную сагу, которую режиссер Мэтт Ривз начал с глобального блокбастера «Бэтмен». События здесь происходят через неделю после сокрушительного наводнения в предыдущем фильме.

«Готем в руинах, в трущобах царит беззаконие, старые властные структуры разрушаются. Но там, где другие видят хаос, Оз видит возможность».

Шоу будет состоять из 8 эпизодов — новые будут выходить на MEGOGO по понедельникам, после воскресного дебюта на HBO и Max.

Колин Фаррел сыграл в фильме Оза Кобба, а Кристин Милиоти — Софию Фальконе. Также среди актерского состава появляются Рензи Фелиз (Виктор Агилар), Майкл Келли (Джонни Вити), Шохре Агдашло (Надежда Марони), Дейрдре О’Коннелл (Фрэнсис Кобб), Кленси Браун (Сальваторе), Джеймс Мадио (Милош Граппа), Скотт Коэн (Лука Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе), Кармен Эджого (Ева Карло), Тео Росси (д-р Джулиан Раш).

Критики высоко оценили сериал, который дебютировал с 97% на Rotten Tomatoes. В рецензиях отмечали великолепную актерскую игру Фаррелла, которой не помешал тяжелый костюм, и интересное повествование, несмотря на отсутствие Темного рыцаря (наряду с этим некоторые жаловались на отсутствие креативности шоураннеров).

Тизер (на украинском)

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