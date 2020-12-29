В обновленном Google Camera версии 8.1 исчезла возможность использовать режим астрофотографии на сверхширокоугольных камерах





С обновлением ПО Google Camera до версии 8.1, выпущенным в прошлом месяце, владельцы смартфонов Pixel 5 и 4a 5G лишились возможности делать фото в режиме астрофотографии на сверхширокоугольную камеру. Разработчики попросту убрали эту возможность, обратил внимание ресурс Android Police.

Режим астрофотографии, являющийся частью ночного режима приложения Google Камера и предназначенный для съемки ночного неба, дебютировал вместе с Google Pixel 4 в 2019 году, а с выходом актуальных моделей Pixel 5 и 4a 5G он заработал и на сверхширокоугольных камерах, в том числе и на смартфонах сторонних производителей благодаря соответствующим портам GCam. Однако в свежем апдейте GCam компания Google взяла и без лишних объяснений убрала поддержку сверхширокоугольной астрофотографии. Справедливости ради, Google обновила соответствующую страничку официального сайта техподдержки, отразив изменения в работе Google Camera. Там появилось уточнение, что на телефонах Pixel 4a 5G и Pixel 5 астрофотография работает только с масштабом 1x или больше.

Есть предположение, что Google отключила режим астрофотографии на сверхширокоугольных камерах в связи с очень плохим качеством итоговых снимков. Подтверждений тому в сети есть предостаточно — наглядные сравнения качества снимков, сделанных в режиме астрофотографии на основную и широкоугольную камеры Pixel 5, есть и на официальном форуме техподдержки Google (пример ниже). Ни для кого не секрет, что в основном такие камеры построены на далеко не самых лучших сенсорах, так что в этих разочаровывающих результатах в принципе нет ничего удивительного. Но от этого ситуация менее забавной не становится.

Здесь можно вспомнить о недавний уход гуру цифровой и вычислительной фотографии Марка Левоя — вместе с другими он защищал использование в Pixel 4 телеобъектива вместо сверхширокоугольного, и оставил Google за полгода до выпуска Pixel 5.

Остается надеяться, что когда-нибудь в будущем Google, подтянув аппаратную составляющую и доработав алгоритмы, вернет поддержку сверхширокоугольной астрофотографии.