В первом полугодии 2019 года «Укртелеком» получил доход в 3,3 млрд грн, из которых 880 млн грн пришлись на интернет-услуги





Украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» огласил результаты деятельности за первое полугодие 2019 года. За истекший период общий доход компании остался стабильным на уровне почти 3,3 млрд грн, при этом доход от телекоммуникационных услуг составил 2,755 млрд грн.

По результатам полугодия EBITDA составила более 919 млн грн, что на 10,8% больше, чем год назад. Маржа EBITDA составила 28,1%. Частным абонентам предоставлено услуг почти на 1,78 млрд грн, бизнес-потребителям — на 688 млн грн.

По-прежнему растут доходы от интернет-услуг, за год они увеличились на 8,2% до более 880 млн грн: 184 млн грн в бизнес-сегменте (на 8,6% больше) и 698 млн грн среди частных пользователей (на 8,1% больше). Укртелеком продолжает развитие оптической инфраструктуры, необходимой для реализации таких национальных проектов как, «Государство в смартфоне». Только в этом году уже построено и введено в эксплуатацию 1400 км волоконно-оптического кабеля.

На сегодняшний день Укртелеком обеспечивает интернетом жителей почти 2300 населенных пунктов Украины. Во втором квартале начат масштабный проект по прокладке более 3500 километров волоконно-оптических линий для обеспечения оптическим интернетом почти 300 небольших городов и сел. Уже на первом этапе жители 65 населенных пунктов 16 областей Украины смогут получать интернет на скорости до 200 Мбит/с.

В то же время по сравнению с предыдущим годом уменьшились доходы от фиксированной телефонии: в массовом сегменте на 6,5%, в корпоративном на 1,6%. В целом за первые 6 месяцев этого года они составили почти 1,385 млрд грн, что совпадает с аналогичной тенденцией уменьшения доходов от голосовых услуг у мобильных операторов. По сравнению с предыдущим годом более чем на 67% выросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Их объем составил за полугодие почти 362 млн грн.

За год количество подключений к «облачной» АТС выросла до почти 20 000 номеров (на 5000 номеров), до 1,5 тыс. увеличилось количество экранов, подключенных к «TV Бизнес», постоянно растет количество пользователей оптического интернета в торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах и учреждениях отдыха. Укртелеком продолжает обеспечивать телекоммуникационными услугами образовательные и медицинские учреждения, объединенные территориальные общины (ОТО). Всего по состоянию на начало июля к оптическому интернету от Укртелекома подключено более 300 медицинских учреждений, столько же образовательных и более 100 ОТО.

Интересно, что Укртелеком увеличил доход от реализации непрофильных видов деятельности. Так, доход от реализации лома оборудования вырос на 38 млн — с 56 млн грн до 94 млн грн (в сравнении с этим же периодом прошлого года). Доход от реализации кабеля вырос на 2 млн грн — со 119 млн грн до 121 млн грн, доход от транспорта — на 9 млн грн (с 13 млн грн до 22 млн грн).Также на 35% (до 138 млн грн) выросли доходы компании от коммерческой аренды имущества, освобожденного в процессе модернизации инфраструктуры.

Напомним, что в 2018 году Укртелеком получил доход в 6,4 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн пришлись на телекоммуникационные услуги.

Источник: Укртелеком