В первом сезоне сериала "Гарри Поттер" будет только голос Волан-де-Морта, — инсайдер

Известный инсайдер киноотрасли Дэниел Рихтман поделился подробностями о роли лорда Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер»: в первом сезоне персонажа передадут через озвучку, остальное — вероятно, останется за графикой.





По словам Рихтмана, актер озвучки уже выбран, хотя имени не раскрывают. Идея HBO, похоже, заключается в том, чтобы удержать интригу как можно дольше. А, учитывая, что в первой книге Джоан Роулинг Волан-де-Морт появляется исключительно как сущность и «часть» профессора Квирела, для этого складываются все условия.

Более того, в полноценном виде, напоминающем человеческий, персонаж показывается только в «Кубке огня», поэтому фанам придется подождать раскрытия до четвертого сезона. Или же «Тайная комната» представит актера с технологией омоложения лица для изображения юного Тома Реддла (если его не будет играть кто-то другой, как в фильмах). Сериальная версия «Гарри Поттера», напомним, адаптирует по книге на сезон.

В фильмах Warner Bros. Волан-де-Морта сыграл Рэйф Файнс. В случае сериала ключевым кандидатом для фанов и ряда утечек был и есть Киллиан Мерфи. Хотя сам актер в публичных комментариях заявлял, что «не слышал ничего подобного». Также появлялись слухи о «Темной леди» ввиду того, что кастинг организовали с участием женщин и мужчин.





Подобным образом Netflix якобы привлек Мерил Стрип для озвучки льва Аслана в экранизации «Хроник Нарнии», однако для этого стриминга подобные изменения не в новинку. У HBO несколько иные взгляды: но несмотря на то, что компания обещала «точную адаптацию книг», она уже отметилась противоречивым выбором актера Паапы Эссиеду на роль Северуса Снейпа.

Первый сезон «Гарри Поттера» выйдет в начале 2027 года.