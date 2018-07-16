В первой половине 2018 года Apple продала в Индии менее 1 млн смартфонов

Традиционно, у Apple наблюдались проблемы с продажами смартфонов в Индии. И, судя по всему, запуск местного производства с целью снижения цен не смог существенно улучшить ситуацию. По данным Bloomberg, на протяжении первой половины 2018 года Apple смогла продать в Индии менее 1 млн смартфонов. Для сравнения, за весь 2017 годы было продано 3,2 млн устройств. Маловероятно, что Apple сможет достичь такого же результата в нынешнем году. Доля компании на местном рынке занимает всего 2%.

Индия является третьим крупнейшим в мире рынком смартфонов. Но высокие пошлины на уровне 15-20% вынуждают потребителей искать более доступные альтернативы, например Samsung и Xiaomi. Ранее этим летом Apple начала сборку в Индии смартфонов iPhone 6S и iPhone SE в надежде снизить цену своих устройств. Но потребуется некоторое время, прежде чем фабрика выйдет на полную мощность и окажет заметное влияние на местные продажи. Добавим, Samsung также недавно открыла в Индии крупнейшую в мире фабрику по производству смартфонов, которая сможет выпускать 120 млн устройств в год. И пока что Apple отстаёт от конкурентов.

Индия могла бы стать огромным рынком сбыта для Apple, и генеральный директор Тим Кук указал, что он намерен агрессивно продвигать продукцию компании в этой стране. Индия расширяет свою сеть 4G и имеет растущий средний класс, что может означать, что больше людей захотят купить устройства Apple. Несмотря на указанные низкие показатели продаж, Тим Кук заявил в мае, что доходы компании в Индии выросли, установив рекорд в первой половине 2018 года.

Источник: The Verge