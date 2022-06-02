В поезде Интерсити+ возобновил работу детский кинотеатр

В поезде Интерсити+, курсирующем из Киева в Винницу и Чернигов, впервые после начала войны снова заработал детский кинотеатр, сообщает официальный Telegram «Укрзалізниці».

Детский кинотеатр на рельсах открыли буквально за два дня до начала войны. Однако этот поезд успел совершить только один рейс. После этого началась большая эвакуация, и кинотеатр пришлось демонтировать — чтобы дать больше места для эвакуируемых пассажиров.

1 июня в День защиты детей, на девяносто восьмые сутки сопротивления Украины российской агрессии, «Укрзалізниця» возобновила функционирование кинотеатра.

«Пока наши защитники борются на передовой за само существование нашего государства — мы боремся за комфорт и спокойствие наших самых маленьких пассажиров, и планируем делать это дальше» «Укрзалізниця»

Поезд Интерсити+ с детским кинотеатром будет ходить из Киева в Винницу и Чернигов, а доступ в кинотеатр будут иметь все маленькие пассажиры, независимо от класса мест.