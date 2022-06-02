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В поезде Интерсити+ возобновил работу детский кинотеатр

В поезде Интерсити+ возобновил работу детский кинотеатр

В поезде Интерсити+, курсирующем из Киева в Винницу и Чернигов, впервые после начала войны снова заработал детский кинотеатр, сообщает официальный Telegram «Укрзалізниці».

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Детский кинотеатр на рельсах открыли буквально за два дня до начала войны. Однако этот поезд успел совершить только один рейс. После этого началась большая эвакуация, и кинотеатр пришлось демонтировать — чтобы дать больше места для эвакуируемых пассажиров.

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1 июня в День защиты детей, на девяносто восьмые сутки сопротивления Украины российской агрессии, «Укрзалізниця» возобновила функционирование кинотеатра.

«Пока наши защитники борются на передовой за само существование нашего государства — мы боремся за комфорт и спокойствие наших самых маленьких пассажиров, и планируем делать это дальше»

«Укрзалізниця»

Поезд Интерсити+ с детским кинотеатром будет ходить из Киева в Винницу и Чернигов, а доступ в кинотеатр будут иметь все маленькие пассажиры, независимо от класса мест.


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