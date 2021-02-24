В полночь 26 февраля Sony проведет следующий State of Play — на получасовом стриме покажут 10 грядущих игр для PS4 и PS5





Дату и подробности очередной прямой трансляции State of Play объявили в официальном блоге PlayStation — она стартует 26 февраля в 00:00 по киевскому времени и пройдет на YouTube- и Twitch-канале PlayStation.

State of Play returns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5. Full details: https://t.co/qMFCMCuIGU pic.twitter.com/NjwB40YlU1 — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2021

Стрим продлится около 30 минут, и на нем покажут 10 предстоящих игр для PS4 и PS5 — это будут как анонсы новых проектов, так и обновления по уже анонсированным тайтлам на предыдущей июньской презентации PS5. Судя по формулировке (в анонсе мероприятия Sony говорит об играх от студий-партнеров и независимых разработчиков), новостей от внутренних студий PlayStation сегодня можно не ждать.

Незадолго до объявления очередного State of Play компания Sony сделала несколько анонсов — новая гарнитура PS VR для PS5 (в этом году ее можно не ждать), ПК-версия Days Gone выйдет в марте 2021 года, а Gran Turismo 7 задержится до 2022 года. Также Sony предупредила, что поставки PS5 будут ограниченными вплоть до второй половины года, и анонсировала возобновление программы Play at Home с раздачей игр — в марте можно будет навсегда забрать в коллекцию Ratchet & Clank (2016) для PS4.