В приложение Gemini добавили Lyria 3: ИИ для генерации музыки, работающий даже с фото

Приложение Gemini получило самую совершенную модель для генерации музыки Lyria 3 от Google DeepMind.





В отличие от предыдущих версий, пользователям больше не нужно добавлять собственные тексты песен, поскольку ИИ автоматически генерирует их по подсказкам. Кроме этого Lyria 3 предлагает контроль над вокалом, стилями, темпом и другими элементами, давая возможность создавать более реалистичные и сложные музыкальные композиции.

Модель, как и ее функции, разработаны для оригинального самовыражения, а не для подражания популярным исполнителям. В Google уверяют, что во время обучения внимательно относились к авторским правам и партнерским соглашениям. Если пользователи будут указывать популярных исполнителей в запросе, Gemini будет воспринимать это как общее творческое вдохновение и создавать композиции, похожие по темпу и настроению. Кроме этого предусмотрены фильтры для проверки результатов на соответствие уже имеющемуся контенту.

В приложении Gemini в меню «Инструменты» добавлен раздел «Музыка». Среди подсказок можно указать описание конкретного жанра, настроение, шутку, понятную только пользователю, или воспоминание для создания уникальных треков с текстом или инструментальным сопровождением.

«Меня переполняет ностальгия. Напиши для моей мамы песню о прекрасных временах, которые мы провели в детстве, и о воспоминаниях о ее домашних бананах. Сделай ее веселой афробит-композицией с настоящей африканской атмосферой», — приводится пример в материале 9to5google.

Также можно загрузить фото или видео, которые Gemini использует для создания песни с текстом, идеально подходящим под настроение. Таким образом ИИ генерирует 30-секундную композицию и использует Nano Banana для создания соответствующей обложки.





Всем композиции будут получать водяной знак SynthID. Аудиофайл можно загрузить в Gemini, чтобы узнать, был ли он сгенерирован искусственным интеллектом. Приложение Lyria 3 пока доступно для всех пользователей старше 18 лет на английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском языках. Для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra будут действовать более высокие лимиты.

Мы писали, что в Google Docs появились аудио-резюме от Gemini: не читайте, а слушайте документ. Недавно Google добавила в Gemini режим Personal Intelligence (Персональный интеллект) в бета-версии, который фактически превращает ИИ в вашего личного и проактивного ассистента.

