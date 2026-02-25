В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней

Sony тихо обновила магазин PS Store на PS5. Теперь игроки могут видеть стартовую цену игры и самую низкую цену за последние 30 дней.





О новой функции стало известно благодаря скриншот пользователя Reddit. Рядом с текущей ценой он показал стартовую и минимальную за последние 30 дней. Функция появилась после недавнего системного обновления и сейчас работает в PS Store на консоли. Доступ к ней имеют не все, похоже, Sony разворачивает ее постепенно. Пользователи отмечают, что новинка пока доступна только в консольном магазине, а в веб-версии и мобильном приложении она еще отсутствует.

Некоторые из пользователей утверждают, что эта функция появилась еще несколько месяцев назад. Вероятно, Sony тестировала ее на ограниченной группе геймеров, а теперь постепенно открывает доступ более широкой аудитории. Еще один комментатор заметил, что не уверен, зависит ли цена за последние 30 дней от конкретного аккаунта. Летом другой геймер заметил разницу в стоимости игр между собственным профилем и аккаунтом жены — так что такая возможность вполне реальна.

В октябре 2025 года компания уже добавила историю цен, чтобы показывать, является ли текущая цена самой низкой за последний месяц. Теперь Sony добавила цену игры на момент запуска и примерный период, сколько она продавалась по начальной стоимости. Функция поможет лучше понять, насколько сильно игра подешевела с релиза. Это мелкое, но полезное изменение для тех, кто регулярно ждет распродаж и сравнивает цены перед покупкой.

Также в прошлом году PS Store добавила другую удобную функцию. Платформа наконец-то позволила писать собственные текстовые отзывы об играх до 4000 символов. Рецензии позволяют добавить заголовок, оценку и даже пометку «спойлер».

Источник: Playstation Lifestyle