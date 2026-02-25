banner
Новости Игры 25.02.2026 comment views icon

В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів

Sony тихо обновила магазин PS Store на PS5. Теперь игроки могут видеть стартовую цену игры и самую низкую цену за последние 30 дней.


О новой функции стало известно благодаря скриншот пользователя Reddit. Рядом с текущей ценой он показал стартовую и минимальную за последние 30 дней. Функция появилась после недавнего системного обновления и сейчас работает в PS Store на консоли. Доступ к ней имеют не все, похоже, Sony разворачивает ее постепенно. Пользователи отмечают, что новинка пока доступна только в консольном магазине, а в веб-версии и мобильном приложении она еще отсутствует.

Некоторые из пользователей утверждают, что эта функция появилась еще несколько месяцев назад. Вероятно, Sony тестировала ее на ограниченной группе геймеров, а теперь постепенно открывает доступ более широкой аудитории. Еще один комментатор заметил, что не уверен, зависит ли цена за последние 30 дней от конкретного аккаунта. Летом другой геймер заметил разницу в стоимости игр между собственным профилем и аккаунтом жены — так что такая возможность вполне реальна.

В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Новая функция PS Store на PS5

В октябре 2025 года компания уже добавила историю цен, чтобы показывать, является ли текущая цена самой низкой за последний месяц. Теперь Sony добавила цену игры на момент запуска и примерный период, сколько она продавалась по начальной стоимости. Функция поможет лучше понять, насколько сильно игра подешевела с релиза. Это мелкое, но полезное изменение для тех, кто регулярно ждет распродаж и сравнивает цены перед покупкой.

В октябре 2025 года Sony уже добавила историю цен, которая показывала, является ли текущая стоимость самой низкой за последний месяц. Теперь компания пошла дальше. Пусть новое изменение небольшое, но оно станет полезным для тех, кто регулярно ждет скидок и внимательно сравнивает цены перед покупкой.


Также в прошлом году PS Store добавила другую удобную функцию. Платформа наконец-то позволила писать собственные текстовые отзывы об играх до 4000 символов. Рецензии позволяют добавить заголовок, оценку и даже пометку «спойлер».

Источник: Playstation Lifestyle

Популярные новости

arrow left
arrow right
Уходит эпоха: Sony останавливает производство Blu-ray с функцией записи
"Это не Бог войны": создатель God of War назвал спин-офф Sons of Sparta "оскорблением франшизы"
В GOG стартовала распродажа игр с открытым миром: до -95% на Disco Elysium, Mafia и другие
Метро, аномалии и выживание: трейлер фильма "Выход 8", экранизирующего мистическую японскую игру
Забудьте Skyrim и Fallout 4: Тодд Говард назвал игру, которой "больше всего гордятся" в Bethesda
Игру Rainbow Six Siege захватили хакеры — Ubisoft отключила все серверы
"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился
Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стал "горячим" благодаря сотрудницам Capcom: "Проверяли малейшие морщинки"
Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое
Разработчик "засветил" финал новой Fable на экране своего ПК
Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий
Создатели Resident Evil: Survival Unit регулировали "страх" игры по мозговым волнам геймеров
"Серьезный конкурент Elden Ring": Nioh 3 оценили в 86/100 на Metacritic
"Зеленый фильтр" в Fallout 3 появился не по плану: разработчик-дальтоник его не замечал
"Очень много огня": Свен Винке заспойлерил финал Divinity
Epic Games Store отдает экшн-хоррор от автора оригинальной Dead Space
Тодд Говард: Elder Scrolls 6 вернется к "классике RPG" и будет работать на Creation Engine 3
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
В Steam запустили первый в 2026 году "Фестиваль новинок": сотни демо бесплатны на 7 дней
"Все как Толкин прописал": арты отмененной игры "Властелин колец" показали гавань Умбар и заезд "Брыкливый пони"
Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить