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В ремейке боевика «Придорожная закусочная» / Road House снимутся Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор

В ремейке боевика «Придорожная закусочная» / Road House снимутся Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор

Издание Deadline сообщило, что в Голливуде собираются переснять очередной классический боевик конца прошлого века. Речь идет о фильме «Придорожная закусочная» / Road House 1989 года, в котором Патрик Суэйзи играет роль вышибалы в ночном клубе. При этом главный герой не просто следит за порядком, а вступает в противостояние с местной мафией, которой никто не может дать отпор.

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Новую версию фильма снимут для стриминговой платформы Amazon Prime Video, которой удалось собрать весьма неплохую команду. Сценарий написали Энтони Багароцци и Чак Мондри, режиссером выступит Даг Лайман («Идентификация Борна», «Грань будущего»), а продюсером — легендарный Джоэл Сильвер.

Главную роль сыграет Джейк Джилленхол, которому не привыкать воплощать молчаливых бойцов за справедливость. Еще более интересным выглядит участие в проекте бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, для которого этот проект станет первым крупным фильмом в Голливуде.

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Остальные роли сыграют Билли Магнуссен, Даниэла Мельхиор, Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланье, Трэвис Ван Винкл, Б.К. Кэннон, Артуро Кастро, Доминик Колумбус, Бо Кнапп и Боб Менери.

Съемки должны стартовать уже в августе в Доминикане, дата премьеры пока не озвучивается.

Источник: Deadline


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