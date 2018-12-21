В рейтинге наиболее популярных в Украине б/у смартфонов лидируют Apple, Samsung и Xiaomi, при этом спрос на iPhone постепенно падает [инфографика]

Аналитики сервиса OLX сообщили, что по статистике украинского рынка б/у смартфонов спрос на смартфоны iPhone падает, а китайские мобильные устройства наоборот набирают обороты. В первом полугодии среди всех телефонов «яблочные» аппараты искали 68% пользователей платформы. Сейчас же количество запросов по iPhone упало до 40%. Напомним, что за период с 2017 по первое полугодие 2018 года наоборот наблюдался их прирост.

За весь год самый активный интерес к смартфонам Apple проявляли киевляне. Из всех запросов — каждый третий был от жителя столицы, вторые ценители бренда — харьковчане. А в пятерку тех, кто подыскивал “яблочные” аппараты, попали пользователи из Днепра, Львова и Одессы.

Продавцы б/у айфонов на OLX активизировались в ноябре. Старт продаж новых устройств, представленных на презентации, в Украине пришелся на октябрь. В основном, на OLX стали выставлять iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 5s. Еще одной особенностью рынка этих б/у смартфонов стало снижение цен с ноября.

Сейчас средняя стоимость «шестерки» упала на 2% и составила 4 400 грн. Модель 6s продают на 200-300 грн дешевле в сравнении с октябрем — по цене на уровне 6 000 грн. Б/у «семерки» же продолжают падать в цене. Осенью продавцы запрашивали 10 000 грн, в ноябре — на 500 грн меньше. Сейчас же седьмой айфон предлагают в среднем за 9 400 грн. Модель iPhone 5s с октября неизменно стоит порядка 2 500 грн.

Вторым по запросам пользователей стал Samsung. Его позиция на б/у рынке стабильна — весь год телефоны бренда искали 15% украинцев. Поклонники мобильной линейки стали активнее в ноябре-декабре, но всего на 0,1%.

Тройку самых желанных б/у телефонов в Украине замыкает китайский бренд Xiaomi. Его популярность за второе полугодие резко возросла. Если за первую половину 2018 года доля запросов пользователей составила 1,6%, сейчас это 13,7%.

За последние полгода ситуация практически не поменялась — Nokia стабильно в пятерке. Вот только за это время мобильные устройства финского производителя стали искать в два раза чаще. Так, они обошли Меizu и заняли четвертую позицию. А к декабрю спрос даже немного вырос. Доля Меizu составила 5,3%, за второе полугодие 2018 смартфонами бренда также начали интересоваться активнее.

Итоговый Топ-10 брендов б/у смартфонов 2018 года выглядит следующим образом:

Apple — 40,4% Samsung — 15% Xiaomi — 13,7% Nokia — 5,8% Meizu — 5,3% LG — 3,7% Sony — 2,9% Huawei — 2,7% Lenovo — 2,3% HTC — 1,8%

В десятке популярных брендов уже не впервые оказались модели LG. А вот смартфоны Sony появились в этом списке только во втором полугодии, впрочем как и мобильная линейка Lenovo. Ею не так часто интересовались с января по июнь, но результаты поисковых запросов за год вывели бренд на предпоследнее место. Замкнул рейтинг б/у телефонов на OLX некогда весьма популярный бренд HTC, все другие бренды суммарно заняли 6,4% запросов. Таким образом, среди наиболее популярных аппаратов оказалось сразу четыре крупных производителя из Китая — HTC, Huawei, Xiaomi и Meizu.

Источник: OLX