«Нам нужен Гэндальф». Создатели фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» предложили Иэну МакКеллену повторить роль

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«Я вернулся к вам в решающий час!»

Иэн МакКеллен говорит, что получил официальное предложение повторить роль Гэндальфа в фильме «Охота на Голлума» от Энди Серкиса.

«Энтузиазм по поводу «Властелина колец» не утихает… Я больше ничего не могу вам сказать. Мне только что сказали, что будет больше фильмов, и в них будет задействован Гэндальф. Они надеются, что я сыграю его», — сказал МакКеллан в интервью The Big Issue (через Deadline).

85-летний актер, который сейчас приходит в себя после падения со сцены, говорит, что не слышал ни о каких датах относительно старта съемок, и добавил, что сценарий еще не написан.

«Им лучше ускориться».

В другом интервью МакКеллен отмечал, что не собирается оставлять актерскую карьеру «пока работают его ноги, легкие и ум».

В мае Warner Bros. Discovery анонсировала два новых фильма из вселенной «Властелин колец», которые будет режиссировать Энди Серкис (он также повторит роль Голлума). Первый под названием «Охота на Голлума» запланирован к выходу на 2026 год.

Сценарий напишут соавторы трилогии Питера Джексона Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — в команде со сценаристами анимационного фильма «Властелин колец: Война Рохиррим» Фиби Хиттинс и Арти Папагеоргиу. Сам Джексон привлечен в качестве продюсера.

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МакКеллен сыграл Гэндальфа (Серого и Белого) во всех трех фильмах Питера Джексона из серии «Властелин колец», и вернулся к роли в трилогии «Хоббит» 2012-2014 годов. В интервью он отметил, что возьмет отпуск до конца 2024 года, и планирует вернуться к работе с начала следующего — тогда, когда, вероятно, стартует производство новых фильмов во вселенной «Властелина колец».

Другой актер трилогии «Властелин колец» Вигго Мортенсен, который играл Арагорна, говорил, что вернется к роли в случае, если это будет уместно.

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