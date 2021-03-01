В сети появились реальные фото салона обновленной Tesla Model S со спорным рулем-штурвалом

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В конце января Tesla представила обновленные автомобили Model S и Model X, выделяющиеся, в числе прочего, новым U-образным рулем, напоминающим «штурвал» гоночных болидов Формулы-1. Теперь же в сети появились первые реальные фото обновленной Tesla Model S со штурвалом вместо традиционного руля — до этого момента дизайн можно было оценить только по рендерам из рекламных материалов компании.

The Kilowatts опубликовал в Twitter несколько реальных фото салона обновленной Model S и снимков, отдельно демонстрирующих с разных ракурсов нашумевший штурвал с сенсорными кнопками. Они позволяют вживую оценить изменения дизайна салона.

Эти фото позволяют детально рассмотреть новый интерьер в белом цвете — один из нескольких вариантов, которые предлагает Tesla.

В отличие от классического дизайна руля, необычный штурвал Tesla никаких рычажков и физических кнопок различного назначения не имеет — управления дворниками, поворотниками, звуковыми сигналами и прочими функциями осуществляются с помощью сенсорных кнопок.

The devil is in the details 😉 pic.twitter.com/CQheNrPy3o — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) February 27, 2021

В новом интервью Джо Роган спросил Илона Маска, законно ли использовать такой руль (ранее сообщалось, что регулятор NHTSA решил проверить штурвал Tesla на соответствие нормам безопасности), после чего у них состоялся такой диалог:

Маск: да, взять хотя бы [автомобили] Формулы-1, где используется Y-образный штурвал», — сказал Маск. Роган: Но на машинах Формулы-1 не ездят по скоростным шоссе. Мне нравится при вождении класть руку на верхнюю часть рулевого колеса. Маск: Что ж, автопилот вскоре станет достаточно хорош, чтобы вам не приходилось тратить много времени на вождение. Я считаю, что вы можете положить руку на колено … это тоже будет просто отлично. из подкаста Joe Rogan Experience от 11 января

Кроме штурвала, обновленная Tesla Model S также получила бортовой компьютер с GPU мощностью 10 терафлопс (предположительно, это GPU AMD Navi 23), который позволяет играть во многие современные видеоигры, включая Cyberpunk 2077, и более качественный 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200х1300 пикселей. Также Model S получил улучшенную трансмиссию (обновленные батарейные модули и батарейные блоки, а также улучшенные силовые установки) и обновленный экстерьер.

Все детали станут известны в ближайшие недели, когда Tesla приступит к поставкам обновленных Model S и Model X. Буквально на днях глава Tesla Илон Маск рассказал в своем твиттере, что компания почти завершила переоборудование линий для выпуска обновленных Model S и Model X, которые пользуются повышенным спросом. Начало их поставок ожидается со дня на день.