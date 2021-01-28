Новая Tesla Model S оснащается мультимедийной системой мощностью 10 терафлопс, что сопоставимо с новыми консолями. Илон Маск утверждает, что на ней можно играть в Cyberpunk 2077

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Помимо «штурвала», как у гоночных болидов Формулы-1, в новой Tesla Model S стоимостью от 80 тыс. долларов есть еще одна стоящая особняком деталь — новая информационно-развлекательная система мощностью 10 терафлопс (для сравнения, мощность GPU в PS5 и Xbox Series X достигает 10 и 12 терафлопс соответственно). И, похоже, она вполне может потянуть современные PC-игры, такие как «Ведьмак 3: Дикая Охота» и даже Cyberpunk 2077.

По крайней мере, обложка «Ведьмак 3» вместе с обложками Fallout Shelter, Stardew Valley и Cuphead красуется на новом 17-дюймовом сенсорном экране информационно-развлекательной системы (MCU), отвечающее за управление всеми системами автомобиля. К слову, порт Cuphead, который ранее обрел заслуженный титул «Dark Souls от мира платформеров», пополнил библиотеку доступных видеоигр на платформе Tesla Arcade еще в конце прошлого года.

Что же касается «Ведьмака», то Илон Маск намекал на возможность портирования знаменитой ролевой серии игр от CD Projekt еще в прошлом году.

В одном из недавних сообщений в Twitter глава Tesla отдельно подтвердил, что новейшую и весьма требовательную игру Cyberpunk 2077 от той же польской студии CD Projekt новая мультимедийная система тоже потянет.

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Правда, Маск не уточнил, когда эти проекты станут доступны на платформе Tesla Arcade.

В описании на официально сайте указано, что 17-дюймовая панель поддерживает разрешение 2200×1300 пикселей и быстрое время отклика, а также характеризуется производительностью до 10 терафлопс, благодаря чему «в машине можно играть в видеоигры, как на новых консолях». Также Tesla указывает поддержку беспроводного контроллера, но не перечисляет точные модели.