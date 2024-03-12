Новости Кино 12.03.2024 в 10:40 comment views icon

В сети опубликовали вырезанную сцену из экранизации «Дюны» 1984 года от Дэвида Линча

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

В сети опубликовали вырезанную сцену из экранизации «Дюны» 1984 года от Дэвида Линча

Писатель Макс Эври, который написал книгу «A Masterpiece In Disarray (David Lynch’s Dune An Oral History)», приобрел кадры у актрисы Молли Врин, сыгравшей в фильме Хару (няньку Алии Атрид).

Роль Хары была минимизирована в конечной версии «Дюны», однако Врин сохранила вырезанные кадры. На них героиня объясняет леди Джессике, почему фремены боятся ее суперпросвещенной дочери Алии.

Сообщается, что вырезанные кадры отредактировали, чтобы сделать их близкими к стилю Дэвида Линча (на видео ниже можно узнать больше о процессе восстановления):

Впоследствии кадры включат в новый набор Blu-ray «Дюны», который будет доступен для покупки в апреле.

Системний гейм дизайнер.
Це курс, де ти почнеш концептити ігри.
Записатися

Интерес к экранизации романа Фрэнка Герберта от Дэвида Линча возрос на фоне успеха фильма «Дюна: Часть вторая» уже от режиссера Дени Вильнёва. Спустя две недели после дебюта лента собрала $367,5 млн — почти столько заработала первая за все время проката (отметим, что первую часть отметили сразу шестью статуэтками премии «Оскар-2022»).

Рецензия на фильм «Дюна: Часть вторая» / Dune: Part Two

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить