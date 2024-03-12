В сети опубликовали вырезанную сцену из экранизации «Дюны» 1984 года от Дэвида Линча

Писатель Макс Эври, который написал книгу «A Masterpiece In Disarray (David Lynch’s Dune — An Oral History)», приобрел кадры у актрисы Молли Врин, сыгравшей в фильме Хару (няньку Алии Атрид).

Роль Хары была минимизирована в конечной версии «Дюны», однако Врин сохранила вырезанные кадры. На них героиня объясняет леди Джессике, почему фремены боятся ее суперпросвещенной дочери Алии.

Сообщается, что вырезанные кадры отредактировали, чтобы сделать их близкими к стилю Дэвида Линча (на видео ниже можно узнать больше о процессе восстановления):

Впоследствии кадры включат в новый набор Blu-ray «Дюны», который будет доступен для покупки в апреле.

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Интерес к экранизации романа Фрэнка Герберта от Дэвида Линча возрос на фоне успеха фильма «Дюна: Часть вторая» уже от режиссера Дени Вильнёва. Спустя две недели после дебюта лента собрала $367,5 млн — почти столько заработала первая за все время проката (отметим, что первую часть отметили сразу шестью статуэтками премии «Оскар-2022»).

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