Поддержка Украины, пощечина Уилла Смита, победа CODA и триумф «Дюны» — победители и яркие моменты «Оскар-2022»

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Шоу вживую транслировал телеканал ABC, которым владеет Walt Disney Company. Да, из-за войны россии против Украины особо не до «Оскара», но кино, как и игры, — ключевая составляющая попкультуры, и сейчас один из главных способов эмоциональной раскрутки, поэтому конспектируем для истории.

Самые яркие моменты «Оскар-2022»

Во-первых, поддержка Украины — на церемонии ее открыто выразила актриса Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Кутчером уже собрала более $35 млн помощи на GoFundMe. Также со сцены украинцев поддержал шестикратный обладатель Оскар Фрэнсис Форд-Коппола. Кроме того, некоторые актеры дополнили свои образы значками и лентами в цвете флага страны в знак солидарности с Украиной. Среди них Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис, Сэмюэль Л. Джексон и Бенедикт Камбербетч. Наконец памяти жертв трагической войны в Украине посвятили музыкальный номер и минуту молчания со сбором пожертвований.

Во-вторых, церемония впервые за четыре года «Оскар» прошел с ведущими — церемонию провели Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

В-третьих, киноакадемия впервые провела зрительское голосование за любимый фильм.

Уилл Смит — инцидент с комиком Крисом Роком, первый «Оскар» и эмоциональная речь

Пожалуй, самый яркий момент церемонии — скандал с участием Уилла Смита , а также эмоциональное обращение того же Уилла Смита, получившего свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Во время речи актер расплакался и заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. После этого Энтони Хопкинс во время своего выступления заявил, что Уилл Смит уже все сказал и ему нечего добавить.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Момент с пощёчиной

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Речь Уилла Смита

В двух словах о главных победителях

«Оскар» за лучший фильм достался фильму Сиан Хедер «CODA: Ребёнок глухих родителей»; также картина получила призы за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (актер с украинскими корнями Трой Коцур; он стал вторым в истории премии актером с нарушениями слуха с наградой в этой актерской номинации и первым среди мужчин). Таким образом CODA победила во всех трех номинациях, где была представлена. Еще CODA — первый в истории стриминговый фильм с «Оскаром» в главной номинации (Apple TV+).

Лучшей в режиссерской номинации признали новозеландскую кинорежиссер Джейн Кэмпион, снявшую ковбойскую драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем и Кирстен Данст. Но больше статуэток «Власть пса» не получила, хотя претендовала на целых 12 наград.

Главный триумфатор премии — «Дюна». Фантастический эпик-блокбастер Дени Вильнева забрал целых шесть «Оскаров» в технических номинациях, в частности, награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу.

Кроме Вилла Смита, первые «Оскары» в карьере также получили Джессика Честейн (за главную роль в байопике об успешных телеевангелистах «Глаза Тамми Фей») и Кеннет Брана (за лучший оригинальный сценарий с «Белфастом»).

«Армия мертвецов» Зака ​​Снайдера получила первый в истории зрительский Оскар — победителя выбирали абсолютным большинством голосов пользователей.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто» студии Disney, а лучшим короткометражным анимационным фильмом — «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Музыкальный номер на «Оскар-2022» — живое исполнение саундтрека We don’t talk about Bruno / «Ни слова о Бруно» из «Энканто»

Билли Айлиш получила награду Американской киноакадемии в номинации «Лучшая песня» — за авторское исполнение «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

Ганс Циммер получил свой первый Оскар с 1995 года, но на церемонию один из величайших композитор современности не явился.

Полный список победителей 94-й ежегодной кинопремии «Оскар» (победители выделены жирным)

Лучший фильм / Best Picture