Поддержка Украины, пощечина Уилла Смита, победа CODA и триумф «Дюны» — победители и яркие моменты «Оскар-2022»

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Шоу вживую транслировал телеканал ABC, которым владеет Walt Disney Company. Да, из-за войны россии против Украины особо не до «Оскара», но кино, как и игры, — ключевая составляющая попкультуры, и сейчас один из главных способов эмоциональной раскрутки, поэтому конспектируем для истории.
Самые яркие моменты «Оскар-2022»
Во-первых, поддержка Украины — на церемонии ее открыто выразила актриса Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Кутчером уже собрала более $35 млн помощи на GoFundMe. Также со сцены украинцев поддержал шестикратный обладатель Оскар Фрэнсис Форд-Коппола. Кроме того, некоторые актеры дополнили свои образы значками и лентами в цвете флага страны в знак солидарности с Украиной. Среди них Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис, Сэмюэль Л. Джексон и Бенедикт Камбербетч. Наконец памяти жертв трагической войны в Украине посвятили музыкальный номер и минуту молчания со сбором пожертвований.
Во-вторых, церемония впервые за четыре года «Оскар» прошел с ведущими — церемонию провели Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.
В-третьих, киноакадемия впервые провела зрительское голосование за любимый фильм.
Уилл Смит — инцидент с комиком Крисом Роком, первый «Оскар» и эмоциональная речь
Пожалуй, самый яркий момент церемонии — скандал с участием Уилла Смита , а также эмоциональное обращение того же Уилла Смита, получившего свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Во время речи актер расплакался и заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. После этого Энтони Хопкинс во время своего выступления заявил, что Уилл Смит уже все сказал и ему нечего добавить.
Момент с пощёчиной
Речь Уилла Смита
В двух словах о главных победителях
«Оскар» за лучший фильм достался фильму Сиан Хедер «CODA: Ребёнок глухих родителей»; также картина получила призы за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (актер с украинскими корнями Трой Коцур; он стал вторым в истории премии актером с нарушениями слуха с наградой в этой актерской номинации и первым среди мужчин). Таким образом CODA победила во всех трех номинациях, где была представлена. Еще CODA — первый в истории стриминговый фильм с «Оскаром» в главной номинации (Apple TV+).
Лучшей в режиссерской номинации признали новозеландскую кинорежиссер Джейн Кэмпион, снявшую ковбойскую драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем и Кирстен Данст. Но больше статуэток «Власть пса» не получила, хотя претендовала на целых 12 наград.
Главный триумфатор премии — «Дюна». Фантастический эпик-блокбастер Дени Вильнева забрал целых шесть «Оскаров» в технических номинациях, в частности, награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу.
Кроме Вилла Смита, первые «Оскары» в карьере также получили Джессика Честейн (за главную роль в байопике об успешных телеевангелистах «Глаза Тамми Фей») и Кеннет Брана (за лучший оригинальный сценарий с «Белфастом»).
«Армия мертвецов» Зака Снайдера получила первый в истории зрительский Оскар — победителя выбирали абсолютным большинством голосов пользователей.
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто» студии Disney, а лучшим короткометражным анимационным фильмом — «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.
Музыкальный номер на «Оскар-2022» — живое исполнение саундтрека We don’t talk about Bruno / «Ни слова о Бруно» из «Энканто»
Билли Айлиш получила награду Американской киноакадемии в номинации «Лучшая песня» — за авторское исполнение «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
Ганс Циммер получил свой первый Оскар с 1995 года, но на церемонию один из величайших композитор современности не явился.
Полный список победителей 94-й ежегодной кинопремии «Оскар» (победители выделены жирным)
Лучший фильм / Best Picture
- «Белфаст»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший фильм — по версии зрителей / #OscarsFanFavorite (в порядке убывания количества голосов)
- «Армия мертвецов»
- «Золушка»
- «Миномата»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Так-так, бум!»
Лучший режиссёр / Directing
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
- Дензел Вашингтон («Макбет»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
- Николь Кидман («В роли Рикардо»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role
- Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
- Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
- Киаран Хайндс («Белфаст»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
- Джуди Денч («Белфаст»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Анжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay
- «Дюна»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay
- «Белфаст»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
- «Худший человек на свете»
Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film
- «Побег» (Дания)
- «Рука бога» (Италия)
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature
- «Энканто»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
- «Побег»
Лучшая песня / Original Song
- «Be Alive» («Король Ричард»)
- «Dos Oruguitas» («Энканто»)
- «Down to Joy» («Белфаст»)
- «No Time To Die» («Не время умирать»)
- «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)
Лучшая операторская работа / Cinematography
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature) / Documentary (Feature)
- Ascension
- Attica
- Flee
- Summer of Soul
- Writing With Fire
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- Audible
- «Отведи меня домой»
- «Королева баскетбола»
- «Три песни для Беназир»
- When We Were Bullies
Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film
- Ala Kachuu — Take and Run
- The Dress
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
Лучшая работа художника-постановщика / Production Design
- «Дюна»
- «Алея жаху»
- «У руках пса»
- «Вестсайдська історія»
- «Макбет»
Лучший звук / Sound
- «Дюна»
- «Белфаст»
- «Не час помирати»
- «Вестсайдська історія»
- «У руках пса»
Лучший дизайн костюмов / Costume Design
- «Дюна»
- «Круелла»
- «Сирано»
- «Вестсайдська історія»
- «Алея жаху»
Лучший монтаж / Film Editing
- «Не дивіться вгору»
- «Дюна»
- «Король Річард»
- «Тік-так, бум!»
- «У руках пса»
Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film
- Boxballet
- Robin Robin
- The Windshild Wiper
- Bestia
- Affairs of the Art
Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling
- «Поїздка в Америку 2»
- «Дім Гуччі»
- «Круелла»
- «Дюна»
- «Очі Таммі Фей»
Лучшие спецэффекты / Visual Effects
- «Дюна»
- «Персонаж»
- «Шан-Чі та легенда десяти кілець»
- «Людина-павук: Додому шляху нема»
- «Не час помирати»