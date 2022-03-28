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Поддержка Украины, пощечина Уилла Смита, победа CODA и триумф «Дюны» — победители и яркие моменты «Оскар-2022»

Поддержка Украины, пощечина Уилла Смита, победа CODA и триумф «Дюны» — победители и яркие моменты «Оскар-2022»

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Шоу вживую транслировал телеканал ABC, которым владеет Walt Disney Company. Да, из-за войны россии против Украины особо не до «Оскара», но кино, как и игры, — ключевая составляющая попкультуры, и сейчас один из главных способов эмоциональной раскрутки, поэтому конспектируем для истории.

Самые яркие моменты «Оскар-2022»

Во-первых, поддержка Украины — на церемонии ее открыто выразила актриса Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Кутчером уже собрала более $35 млн помощи на GoFundMe. Также со сцены украинцев поддержал шестикратный обладатель Оскар Фрэнсис Форд-Коппола. Кроме того, некоторые актеры дополнили свои образы значками и лентами в цвете флага страны в знак солидарности с Украиной. Среди них Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис, Сэмюэль Л. Джексон и Бенедикт Камбербетч. Наконец памяти жертв трагической войны в Украине посвятили музыкальный номер и минуту молчания со сбором пожертвований.

Во-вторых, церемония впервые за четыре года «Оскар» прошел с ведущими — церемонию провели Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

В-третьих, киноакадемия впервые провела зрительское голосование за любимый фильм.

Уилл Смит — инцидент с комиком Крисом Роком, первый «Оскар» и эмоциональная речь

Пожалуй, самый яркий момент церемонии — скандал с участием Уилла Смита , а также эмоциональное обращение того же Уилла Смита, получившего свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Во время речи актер расплакался и заявил, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. После этого Энтони Хопкинс во время своего выступления заявил, что Уилл Смит уже все сказал и ему нечего добавить.

Момент с пощёчиной

Речь Уилла Смита

В двух словах о главных победителях

«Оскар» за лучший фильм достался фильму Сиан Хедер «CODA: Ребёнок глухих родителей»; также картина получила призы за лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (актер с украинскими корнями Трой Коцур; он стал вторым в истории премии актером с нарушениями слуха с наградой в этой актерской номинации и первым среди мужчин). Таким образом CODA победила во всех трех номинациях, где была представлена. Еще CODA — первый в истории стриминговый фильм с «Оскаром» в главной номинации (Apple TV+).

Лучшей в режиссерской номинации признали новозеландскую кинорежиссер Джейн Кэмпион, снявшую ковбойскую драму «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем и Кирстен Данст. Но больше статуэток «Власть пса» не получила, хотя претендовала на целых 12 наград.

Главный триумфатор премии — «Дюна». Фантастический эпик-блокбастер Дени Вильнева забрал целых шесть «Оскаров» в технических номинациях, в частности, награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу.

Кроме Вилла Смита, первые «Оскары» в карьере также получили Джессика Честейн (за главную роль в байопике об успешных телеевангелистах «Глаза Тамми Фей») и Кеннет Брана (за лучший оригинальный сценарий с «Белфастом»).

«Армия мертвецов» Зака ​​Снайдера получила первый в истории зрительский Оскар — победителя выбирали абсолютным большинством голосов пользователей.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Энканто» студии Disney, а лучшим короткометражным анимационным фильмом — «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

Музыкальный номер на «Оскар-2022» — живое исполнение саундтрека We don’t talk about Bruno / «Ни слова о Бруно» из «Энканто»

Билли Айлиш получила награду Американской киноакадемии в номинации «Лучшая песня» — за авторское исполнение «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

Ганс Циммер получил свой первый Оскар с 1995 года, но на церемонию один из величайших композитор современности не явился.

Полный список победителей 94-й ежегодной кинопремии «Оскар» (победители выделены жирным)

Лучший фильм / Best Picture

  • «Белфаст»
  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший фильм — по версии зрителей / #OscarsFanFavorite (в порядке убывания количества голосов)

  • «Армия мертвецов»
  • «Золушка»
  • «Миномата»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»
  • «Так-так, бум!»

Лучший режиссёр / Directing

  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
  • Дензел Вашингтон («Макбет»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
  • Николь Кидман («В роли Рикардо»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

  • Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
  • Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
  • Киаран Хайндс («Белфаст»)
  • Джесси Племонс («Власть пса»)
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
  • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
  • Джуди Денч («Белфаст»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

  • «Дюна»
  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

  • «Белфаст»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Худший человек на свете»

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

  • «Побег» (Дания)
  • «Рука бога» (Италия)
  • «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
  • «Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

  • «Энканто»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»
  • «Побег»

Лучшая песня / Original Song

  • «Be Alive» («Король Ричард»)
  • «Dos Oruguitas» («Энканто»)
  • «Down to Joy» («Белфаст»)
  • «No Time To Die» («Не время умирать»)
  • «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature) / Documentary (Feature)

  • Ascension
  • Attica
  • Flee
  • Summer of Soul
  • Writing With Fire

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • Audible
  • «Отведи меня домой»
  • «Королева баскетбола»
  • «Три песни для Беназир»
  • When We Were Bullies

Лучший игровой короткометражный фильм / Best Live Action Short Film

  • Ala Kachuu — Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On My Mind
  • Please Hold

Лучшая работа художника-постановщика / Production Design

  • «Дюна»
  • «Алея жаху»
  • «У руках пса»
  • «Вестсайдська історія»
  • «Макбет»

Лучший звук / Sound

  • «Дюна»
  • «Белфаст»
  • «Не час помирати»
  • «Вестсайдська історія»
  • «У руках пса»

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

  • «Дюна»
  • «Круелла»
  • «Сирано»
  • «Вестсайдська історія»
  • «Алея жаху»

Лучший монтаж / Film Editing

  • «Не дивіться вгору»
  • «Дюна»
  • «Король Річард»
  • «Тік-так, бум!»
  • «У руках пса»

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

  • Boxballet
  • Robin Robin
  • The Windshild Wiper
  • Bestia
  • Affairs of the Art

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

  • «Поїздка в Америку 2»
  • «Дім Гуччі»
  • «Круелла»
  • «Дюна»
  • «Очі Таммі Фей»

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

  • «Дюна»
  • «Персонаж»
  • «Шан-Чі та легенда десяти кілець»
  • «Людина-павук: Додому шляху нема»
  • «Не час помирати»

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