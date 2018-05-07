Windows 10 установлена уже на 700 млн устройств

В ноябре прошлого года компания Microsoft отрапортовала, что ее ОС Windows 10 уже установлена на 600 млн устройств по всему миру. В рамках Build 2018 представители Microsoft поделились свежей статистикой по количеству устройств, работающих под управлением Windows 10.

Итак, на сегодняшний день Windows 10 уже установлена на 700 млн устройств. Таким образом, Microsoft понадобилось около полугода, чтобы нарастить число устройств с ОС Windows 10 на очередные 100 млн. Отметим, что предыдущие 100 млн (с 500 до 600 млн) удалось набрать за шесть с половиной месяцев. То есть, темпы распространения Windows 10 сохраняются на прежнем уровне, что уже хорошо. Сложно сказать, будет ли так и дальше и сможет ли компания, для которой Windows 10 с недавнего времени больше не в приоритете, в конечном итоге достичь того самого 1 млрд. Напомним, изначально компания утверждала, что данного значения новая ОС сможет достичь за два-три года с момента запуска в 2015 году.

Согласно актуальным данным StatCounter (за апрель), суммарная доля всего семейства ОС Windows составляет 81,73% рынка настольных ПК. Если говорить сугубо о Windows, версия Windows 10, занимает 46,07% рынка, а Windows 7 — 40,08%. Напомним, что Windows 10 впервые обошла Windows 7 по распространенности в январе этого года. С тех пор доля Windows 10 на мировом рынке только растет, а Windows 7 постепенно сдает позиции.

Одновременно было объявлено, что платная база офисного пакета приложений Office 365 достигла 135 млн человек. В октябре 2017 года у службы было 120 млн платных подписчиков.