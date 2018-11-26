В следующем году Intel может выпустить семейство 10-ядерных настольных процессоров Comet Lake-S на базе 14-нм техпроцесса

Слухи, появившиеся на одном из тайваньских форумов, говорят о том, что компания Intel планирует расширить линейку десктопных процессоров новым семейством Comet Lake-S. О флагманской модели данного семейства с 10 ядрами вскользь упомянули на встрече компании со своими производственными партнёрами. Comet Lake-S по-прежнему будет использовать технологию 14 нм++. Также сообщается, что новинка уже включена в обновлённую «дорожную карту» производителя, которую пока ещё никто не видел.

Других деталей, относительно будущих процессоров, пока нет, за исключением того, что в них может использоваться двойная кольцевая шина. Уже сейчас одна кольцевая шина способна справиться с 10 ядрами, вариант с двойной шиной был бы как минимум интересным решением от Intel. С другой стороны, такой чип гораздо труднее охладить, учитывая, что на данный момент нынешние CPU Intel (8 ядер / 16 потоков) обладают большим тепловыделением. А поскольку техпроцесс не сокращается, базовая архитектура остаётся той же, а компонентов становится больше, процессор будет греться сильнее.

Единственное, что в этом случае может сделать Intel – уменьшить рабочие частоты. На текущий момент самым производительным процессором компании является Core i9-9900K с 8 ядрами / 16 потоками, но для будущего 10-ядерного CPU Intel может снизить предельно допустимую частоту. Одно ясно наверняка – вам понадобится хорошее охлаждение.

Если поставки 14-нм процессоров не вернуться в нормальное состояние к моменту запуска 10-ядерных CPU, то их стоимость можно ожидать на уровне $550-600. Что касается производительности, то о каких-то показателях говорить ещё рано. Вполне возможно, новые чипы от Intel будут конкурировать с 7-нм процессорами на архитектуре Zen 2 от AMD, которые должны быть представлены в следующем году.

Источник: wccftech