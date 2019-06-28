В США хотят принять закон, который запретит Huawei требовать возмещение убытков в американских судах





В США идёт война против китайской компании Huawei по всем направлениям. Как мы знаем, администрация президента США ввела санкции в отношении китайской компании. И теперь американским компаниям запрещено сотрудничать с Huawei. В том числе это затрагивает сотрудничество в сферах использования мобильных чипов и программного обеспечения Android. Но на этом в США решили не останавливаться. На днях один из сенаторов подал законопроект, запрещающий китайской фирме требовать возмещения убытков в судах США.

Отметим, по данным осведомлённых источников, Huawei требует от Verizon выплаты лицензионных отчислений за использование более 230 её патентов. Сумма лицензионных платежей превышает $1 млрд. Однако сенатор-республиканец Марко Рубио назвал требование Huawei «необоснованным» и подал законопроект, который накладывает запрет на использование федеральных финансов США для покупки продуктов китайской компании, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Но в Huawei считают свои патентные переговоры с американским оператором Verizon «обычной» деловой деятельностью. Компания регулярно обсуждает вопросы патентного лицензирования с компаниями в Соединенных Штатах, Европе и других частях света. При этом Huawei заявляет, что такие переговоры, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, не следует политизировать. Представитель компании отметил, что вопросы использования интеллектуальной собственности не должны зависеть от разногласий, возникших между странами.

Источник: reuters