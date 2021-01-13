В США Tesla Model Y получил наивысший пятизвездочный рейтинг безопасности [Видео краш-тестов NHTSA]
Компактный кроссовер Tesla Model Y пошел по стопам своих предшественников, Tesla Model S, Model X и Model 3, чья безопасность ранее была оценена в максимальные пять звезд.
Автомобили Tesla являются одними из самых безопасных в мире, что подтверждается соответствущими оценками регуляторов и независимых лабораторий США и Европы. Ранее более старые модели Tesla (Model 3, Model X и Model S) получали максимальные оценки как по итогам краш-тестов американского агентства NHTSA, так и европейского Euro NCAP (1, 2, 3). Теперь же пришел черед новейшей Model Y, выпущенной в 2020 году.
На днях Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (англ. National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) опубликовало отчет по испытаниям на безопасность Tesla Model Y — по итогам стандартного набора испытаний автомобиль заработал максимальные пять звезд по безопасности во всех категориях.
Методика NHTSA подразумевает оценку вероятность получения водителем и пассажирами травм в различных сценариях — при лобовом и боковом столкновениях, а также ударе сзади.
Как и предшественники, Model Y с честью выдержала все испытания, заработав максимально возможные пять баллов во всех категориях.
Видео краш-тестов Tesla Model Y
В этом году стоит ожидать и других испытаний Tesla Model Y на безопасность, в том числе от IIHS и Euro NCAP.