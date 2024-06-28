В США умер ведущий ученый IBM, украинец Любомир Романкив — что он изобрел и как помог создать Apple

В возрасте 93 лет в США ушел из жизни украинский ученый и инженер Любомир Романкив, который работал в IBM более 50 лет. За свою жизнь он написал более 150 научных статей и запатентовал 67 изобретений.

Среди изобретений Романкива наиболее известны тонкопленочные магнитные головки для записи данных. Их создание сделало возможными жесткие диски и компьютеры. Он не акцентировал на своих изобретениях — люди просто узнавали о них из информации об окружающем мире.

В 1970-х годах Любомир Романкив вместе с Дэвидом Томпсоном создали первые магнитные тонкопленочные головки. Они позволили увеличить плотность данных на магнитных накопителях, уменьшили их размер и стоимость удерживания. Это стало индустриальным прорывом, сейчас они используются в каждом HDD.

«Apple началась с того, что Стив Возняк купил у нас эти накопители и создал в своем гараже первый персональный компьютер, — говорил Романков «Голосу Америки» в 2017 году.

Другие достижения изобретателя — технологии формирования многоуровневых соединений и пайки микроконтактов на процессоре. Благодаря их развитию современные чипы могут иметь до 12 наслоений металлических соединений.

В достижении Любомира Романкива технология медных соединений, о внедрении которой в массовое производство процессоров объявила IBM в 1997 году. Технология сейчас является стандартом полупроводникового производства, а в свое время увеличила производительность процессоров наполовину. Ранее использовались менее эффективные алюминиевые контакты.

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«Медь считалась убийцей полупроводниковых устройств. Общепринятым мнением было держаться как можно дальше от меди», — цитирует Романкива сайт IBM.

В 1998 году IBM начала создавать процессоры PowerPC с этой технологией, а в 1999 году представила сервер с медными чипами, что увеличило производительность на 50%. В последние годы Романков работал над повышением эффективности солнечных панелей и имеет несколько патентов, связанных с этим.

Любомир Романкив родился на Львовщине и в 13 лет эмигрировал с родителями через страны Европы в Канаду. Там он учился в Университете Альберты, а степень Ph.D. в металлургии и материаловедении получил в MIT Он с ужасом вспоминает начало советских репрессий, от которых мог пострадать его отец:

«Когда вечером в Жовкву пришли советские войска, то уже ночью появились списки тех, кто должен быть расстрелян на следующее утро… Если бы я остался в Украине, то был бы в Сибири, или расстрелян», — рассказал Романков Радио Свобода в 2021 году.

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Источник: Forbes

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