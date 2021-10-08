Опівночі 8 жовтня в Україні відкрилися попередні продажі лінійки iPhone 13 з чотирьох моделей — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max. Глобальні продажі почалися 24 вересня, але в Україну нові смартфони Apple дістались тільки зараз.

Всі моделі iPhone 13 вже можна попередньо замовити у багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple. Широкі продажі iPhone 13 в Україні стартують рівно за тиждень — 15 жовтня. Ціни вказані з врахуванням тимчасової знижки, яка буде діяти на етапі попередніх замовлень — знижка становить 2-3 тис. грн від звичайної ціни.

Ціни на iPhone 13 в Україні

iPhone 13 mini — 26 499 грн за версію 128 ГБ, 29 999 грн за 256 ГБ та 36 999 грн за 512 ГБ. Кольори: чорний, червоний, білий, синій та рожевий.

iPhone 13 — 29 999 грн за версію 128 ГБ, 33 999 грн за 256 ГБ та 41 499 грн за 512 ГБ. Кольори: чорний, червоний, білий, синій та рожевий.

iPhone 13 Pro — 37 499 грн за версію 128 ГБ, 41 499 грн за 256 ГБ, 48 499 грн за 512 ГБ та 55 999 грн за 1 ТБ. Кольори: темно-сірий, синій, сріблястий та золотистий

iPhone 13 Pro Max — 41 499 грн за версію 128 ГБ, 44 999 грн за 256 ГБ, 52 499 грн за 512 ГБ та 59 999 грн за 1 ТБ.

Більш докладно про iPhone 13 Pro — в нашому огляді.