В Украине скоро стартуют продажи среднебюджетного смартфона Huawei P smart S с OLED дисплеем и ценой от 5800 грн

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине сообщило о скором старте продаж нового смартфона Huawei P smart S. Данная модель оснащена 6,3-дюймовым дисплеем OLED Dewdrop с разрешением Full HD+ (2400×1080 точек, плотность размещения пикселей 417 ppi). Соотношение сторон дисплея составляет 20:9. Экран занимает 90,17% поверхности лицевой панели. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Фронтальная камера разместилась в каплеобразном вырезе в верхней части экрана. Поддерживается функция Always-On Display.

Новинка несёт на борту 8-ядерный процессор Kirin 710F с GPU ARM Mali-G51 MP4, изготовленный по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. Имеется слот для установки карты памяти собственного формата NM. Технология GPU Turbo призвана повысить производительность и обеспечить плавный игровой процесс. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 10 Вт. Поддерживается связь NFC. Смартфон Huawei P smart S работает под управлением программной платформы EMUI 10.1. В устройстве предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery.

Huawei P smart S оснащён системой из трех камер на задней панели. 48-мегапиксельная основная камера на базе 1/2-дюймового сенсора дополнена 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельным сенсором камера для определения глубины сцены. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора. Смартфон поддерживает ночной режим с выдержкой до 6 секунд для снимков при слабом освещении. Как фронтальная, так и основная камеры Huawei P smart S поддерживают портретный режим, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для съёмки портретов с эффектом размытия фона.

Смартфон Huawei P smart S выполнен в пластиковом корпусе в дизайне 3D Arc. Он доступен цветовых вариантах исполнения корпуса «Чёрный» (Midnight Black) и «Жемчужный» (Breathing Crystal). Аппарат имеет толщину 7,7 мм и массу 163 г. Устройство несёт на борту порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников.

Смартфон Huawei P smart S появится в продаже в Украине с 25 июля. Специальная цена новинки, которая будет действовать с 25 июля по 2 августа, составит 5799 грн.