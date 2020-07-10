В Украине стартуют официальные продажи гибкого смартфона Huawei Mate Xs по цене 69999 грн

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Компания Huawei объявила о начале продаж в Украине гибкого смартфона Huawei Mate Xs. Новинка появится на украинском рынке с 21 июля, при этом в период с 10 по 20 июля пользователи смогут оформить предварительный заказ на модель.

Huawei Mate Xs получил дизайн Falcon Wing («Крыло сокола»), включающий в себя более 100 взаимосвязанных деталей. Усовершенствованный шарнирный механизм сделан из металла на основе циркония, что обеспечивает сгибание смартфона на 180 градусов. В сложенном виде Huawei Mate Xs представляет собой смартфон с 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным экранами, а в развернутом — 8-дюймовый планшет.

Huawei Mate Xs оснащен системой Quad-камер SuperSensing Leica, расположенной вдоль боковой панели смартфона. В нее входят 40-мегапиксельная основная камера, 16-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, 8-мегапиксельная телефотокамера и камера 3D Depth Sensing.

Huawei Mate Xs работает на базе процессора Huawei Kirin 990 5G, который включает 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A76, двух ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76, а ИИ-функции — нейроморфный процессор, разработанный на базе архитектуры Huawei Da Vinci.

Смартфон поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий одновременно взаимодействовать с двумя приложениями. Кроме того, пользователи могут запустить третье приложение с помощью функции «Плавающее окно» (Floating Window). Благодаря этому можно, в частности, ответить на сообщение, не прерывая работу программ.

Huawei Mate Xs получил интерфейс EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project. Он поддерживает функцию Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких экранах»), позволяющую управлять системами нескольких устройств Huawei с одного дисплея. Смартфон доступен с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery.

С 21 июля 2020 года смартфон Huawei Mate Xs будет доступен в Украине по рекомендованной цене 69999 грн. При покупке нового смартфона пользователи получат в подарок 50 ГБ Huawei Cloud до конца 2020 года, а те кто успел совершить предзаказ — чехол-клатч. Также действует покупатели модели получат бесплатный VIP-сервис, который предусматривает настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый и консультацию по установке приложений.

Источник: Huawei