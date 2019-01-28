В Украине стартуют официальные продажи китайского электрокроссовера JAC iEV7S с запасом хода 300 км по цене $25,500

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В Украине вскоре начнутся продажи китайского электрокроссовера JAC iEV7S стоимостью порядка $25,500. Первая партия электромобилей уже доставлена в нашу страну и уже на следующей неделе машины должны поступить в салоны дилерской сети корпорации «Богдан».

Судя по данным с официального сайта JAC, эта переднеприводная модель комплектуется электродвигателем мощностью 85 кВт с крутящим моментом 270 Нм, который позволяет разогнаться до 130 км/ч, набрав 100 км/ч за 12 секунд (первые 50 км/ч — за 4,5 секунды).

Установленная в полу литиевая батарея емкостью 40 кВтч с жидкостным охлаждением обеспечивает до 300 км запаса хода по циклу NEDC (350 км, если не превышать скорость 60 км/ч). Время полной зарядки может составлять от 8 часов для бытовой сети до 1 часа для скоростной зарядки.

Дизайн электрического кроссовера iEV7S в целом повторяет внешний вид бензиновой модели S2, отличаясь лишь отдельными элементами, включая акценты синего цвета, специальный дизайн бамперов и переднюю панель со скрытым люком для гнезд зарядного устройства. В салоне установлена цифровая панель приборов и 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и т.д.

Отметим, что китайский кроссовер JAC iEV7S продается на родном для себя рынке с 2017 года, при этом партнеры бренда также наладили сборку по лицензии в Казахстане. Вдобавок, платформу этого автомобиля использовал Volkswagen для создания электрокроссовера SOL E20X.

Источник: JAC, elektrovesti