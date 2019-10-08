В Украине стартуют продажи безрамочных смартфонов Neffos C9s и Neffos C9 Max по цене 2499 грн и 2799 грн соответственно





Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине двух новых смартфонов Neffos C9s и Neffos C9 Max, которые отличаются необычным дизайнерским решенияем — у устройств меняется цвет задней панели в зависимости от интенсивности освещения.

Смартфоны оснащены Dewdrop-экранами с каплевидной «монобровью» и разрешением HD+ (1520х720 пикселей) на основе IPS-матриц. Диагональ дисплея Neffos C9s составляет 5,71” при соотношении сторон 19:9, в то время как экран C9 Max увеличен до 6,09 дюймов при соотношении сторон 19,5:9.

Обе модели получили четырехъядерный процессор MTK MT6761 и 2 ГБ оперативной памяти. В то же время объем встроенной памяти у смартфонов разный: 16 ГБ у C9s и 32 ГБ у C9 Max. При желании пользователь сможет увеличить предустановленный объем памяти с помощью карты MicroSD емкостью до 128 ГБ.

Камеры у Neffos C9s и Neffos C9 Max одинаковые — основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. При этом последняя поддерживает разблокировку методом распознавания лица, для чего с помощью технологии искусственного интеллекта анализирует 106 ключевых точек лица. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, при этом аккумулятор на 3000 мАч позволяет рассчитывать на 24 часа работы в обычном режиме.

Модели Neffos C9s и Neffos C9 Max будут поставляться в Украину в двух цветовых решениях — красном и темно-синем, также будут доступны фирменные аксессуары — прозрачный силиконовый чехол и защитное стекло. Рекомендованные розничные цены C9s и C9 Max составят 2699 грн и 2999 грн соответственно, в то же время в рамках акционного предложения стоимость новых смартфонов будет снижена до 2499 грн за C9s и 2799 грн за С9 Max.

Источник: TP-Link