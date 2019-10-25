В Украине запустили онлайн-ресурс о кино DzygaMDB, создатели которого вдохновлялись примерами IMDb и Rotten Tomatoes





В Украине запустили сервис о кино DzygaMDB — первый онлайн-ресурс с полной базой данных про кино, теле- и видеопроекты, актеров и компании, которые занимаются видеопродакшеном.

DzygaMDB — это платформа, на базе которой можно онлайн провести кастинг и найти всех нужных специалистов. Сейчас в базу ресурса загружено более тысячи полнометражных и короткометражных фильмов, которые снимали украинские кинематографисты с 1991 года. Всего их около 2600 (без телефильмов и сериалов) и база постоянно обновляется.

У DzygaMDB две версии сайта: один — для пользователей, другой — для профессионалов сферы кино. При регистрации человек указывает, кто он — пользователь, критик, кастинг директор, компания или кинопрофессионал (актер, режиссер, оператор и так далее). После авторизации критик может писать рецензии, а кинопрофессионал получает личный профиль — он автоматически добавляется в информацию о фильме, над которым работал.

«Мы изучили все продукты-аналоги, доступные в мире, и в своем ресурсе, по сути, собрали самое лучшее, что у них есть. Конечно, мы ориентировались на IMDb как наиболее рабочий инструмент, частично — на Rotten Tomatoes, особенно в том, что касается кинокритиков и формирование их рейтинга (публикуя рецензии, они выставляют оценки, и таким образом формируется рейтинг фильма), частично — на платформы для кастингов, тот же Spotlight. Все инструменты адаптированы под наш рынок, ведь Украина не Голливуд, не Болливуд и даже не Германия, где это работает по-другому», — рассказала соосновательница DzygaMDB, директор Украинской киноакадемии Анна Мачух в интервью Media Business Reports.

Источник: БЖ