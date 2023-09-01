В Украину возвращается HONOR — АЛЛО возобновила продажу смартфонов китайского бренда после 3-летнего перерыва

Компания АЛЛО объявила о возвращении на украинский рынок бренда смартфонов НОNOR. С 1 сентября в Украине началась продажа сразу пяти новых моделей: флагманского HONOR 90, модели HONOR Magic5 Lite и трех телефонов из бюджетной серии HONOR Х. Смартфоны бренда, на тот момент принадлежавшего компании Huawei, были представлены на рынке Украины до лета 2020 года.

HONOR Magic5 Lite 5G содержит 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 695, основную 64-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 5100 мАч. Смартфон в конфигурации 8+256 ГБ памяти поступил в продажу по цене 12999 грн.

Флагман HONOR 90 с основной камерой на 200 Мп и чипом Snapdragon 7 Gen 1 также имеет конфигурацию памяти 8+256 ГБ. Селфи-камера содержит 50-мегапиксельный сенсор. Экран диагональю 6,7 дюйма имеет ШИМ-частоту 3840 Гц и разрешение 2664х1200 пикселей. Стоимость флагмана – 22 999 грн.

Серию Honor Х представляют три модели.

HONOR Х6a (4+128 ГБ) имеет вместительную батарею и тройную камеру. Стоимость телефона составляет 5999 грн.

HONOR Х7a (4+128 ГБ) может похвастаться FullView-экраном с диагональю 6,74 дюйма и батареей на 5330 мАч. За качество снимков отвечает квадрокамера на 50 Мп. Стоимость модели – 6 999 грн.

HONOR Х8a (6+128 ГБ) имеет 100-мегапиксельную камеру. Эта модель позволяет одновременно записывать видео на основную и переднюю камеры. Стоимость смартфона составляет 7999 грн.

Все модели работают на базе операционной системы Android, позволяют использовать 2 SIM-карты, имеют NFC-модуль, порт USB Type-C и поддерживают быструю зарядку.

Для клиентов и фанатов HONOR действует программа кредитования и оплаты частями до 15 платежей. С 1 по 25 сентября 2023 года покупатели получат обновленный и увеличенный кэшбек – до 2000 АЛЛО Грошей на будущие покупки аксессуаров или другой смарттехники.