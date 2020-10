В Windows on ARM наконец появится поддержка 64-разрядных приложений x86

Одно из главных ограничений Windows on ARM — отсутствие поддержки приложений x64. Но Microsoft исправит это уже совсем скоро. Изрядно задержавшийся эмулятор, который обеспечит поддержку 64-разрядного ПО (x86), станет доступен бета-тестировщикам Windows Insiders в ноябре и будет официально запущен в рамках крупного обновления в следующего году.

Для тех, кто уже успел забыть о не шибко успешных ноутбуках класса Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10 — это альтернатива обычным моделям с x86-совместимыми процессорами Intel и AMD. Напомним, Microsoft и Qualcomm развивают соответствующую экосистему с конца 2017 года. Такие ноутбуки выгодно выделяются автономностью, но работают далеко не со всеми приложениями x86. Сейчас Windows on ARM нативно поддерживает 32- и 64-разрядное ПО, написанное под архитектуру ARM, а также средствами эмуляции запускает 32-разрядное ПО x86. Но подавляющее большинство разработчиков давно отказалось от поддержки 32-разрядных сборок в пользу 64- разрядных. Отсутствие поддержки 64-разрядного ПО (x86) сильно ограничивает ноутбуки Windows on ARM в части функциональных возможностей.

Одновременно Microsoft анонсировала обновление браузера Edge для Windows 10 on ARM — улучшения ощутимо ускорят браузер и одновременно сократят потребление энергии, в результате чего он станет еще более привлекательным браузером для пользователей мобильных устройств. Кроме того, клиент Microsoft Teams вскоре тоже портируют на Windows on ARM, а редактор исходного кода Visual Studio Code будет обновлен и оптимизирован для компьютеров на архитектуре ARM. Иными словами, Microsoft вовсю готовится к грядущему выходу первых компьютеров Apple на собственных чипах ARM.

Но отсутствие поддержки приложений x86 не единственная проблема ноутбуков с Windows 10 и процессорами ARM. Пока скромная производительность и высокая цена не оставляет ноутбукам и планшетам Always Connected PC никаких шансов на успех. Буквально вчера Microsoft представила обновленный планшет Surface Pro X на SoC Snapdragon 8cx Gen 2 (фактически, это разогнанная версия Snapdragon 8cx 2018 года) по цене $1500. В то же время слухи указывают, что 12-дюймовый MacBook на базе процессора Apple Silicon (ранее известный как A14X) будет стоить $700-$800.

Источник: Microsoft и The Verge