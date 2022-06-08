Variety: звезда «Озарка» Джулия Гарнер — главная претендентка на роль Мадонны в будущем байопике

Американская актриса Джулия Гарнер, наиболее известная по ролям в сериалах Netflix «Озарк» и «Изобретая Анну», получила предложение на главную роль в будущем биографическом фильме о певице Мадонне, сообщает Variety со ссылкой на близкие к студии Universal Pictures источники. Байопик расскажет о молодых годах поп-дивы, а его режиссером выступит сама Мадонна.

Один инсайдер сообщил, что Гарнер стала фаворитом при отборе из более чем дюжины кандидатов, и в течение нескольких месяцев разные источники называли ее наиболее вероятным кандидатом на эту роль. Другой источник сообщил, что команда Гарнера рассматривает и вскоре, вероятно, примет предложение и официально заключит соглашение с Universal Pictures, которое возьмет на себя производство киноленты.

Глава Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли, ранее превозносившая Мадонну как «исключительную икону, гуманитарную деятельницу, художницу и бунтарку», вырвала победу в ожесточенном противостоянии между несколькими студиями, а Эми Паскаль заявлена ​​как исполнительная продюсерка.

Среди претенденток на роль ранее назывались Флоренс Пью (Кэтрин в фильме Леди Макбет и Елена Белова в Черной Вдове), звезда Эйфории Алекса Деми и Одесса Янг. Также были привлечены певцы, в частности, Биби Рекса и Скай Феррейра. Сообщается, что процесс прослушивания был изнурительным, поскольку для тяжелой музыкальной постановки требуется квалифицированный певец и танцор.

Пока что проект находится на ранней стадии производства — сейчас продолжается подбор актеров. Дата начала съемки и дата выхода фильма неизвестна.