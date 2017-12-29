Ведущие производители смартфонов с Android заверяют, что не практикуют замедление устройств при износе аккумулятора

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После того, как Apple призналась, что намеренно замедляет некоторые iPhone, невольно возник вопрос: а не является ли эта практика распространенной среди других производителей из лагеря Android. Сейчас у нас появился ответ на этот вопрос в виде официальных заявлений ведущих производителей Android-смартфонов. Все они клянутся, что не практикуют подобную политику.

К настоящему времени официальные заявления по этому вопросу опубликовали HTC, Motorola, LG Electronics и Samsung Electronic.

В числе первых компании HTC и Motorola прямым текстом заявили, что «это не их метод» и они не занимаются троттлингом производительности процессора при изнашивании батареи.

За ними подтянулись LG и Samsung. Первая заявила, что, цитируем, «Нет, никогда и никогда не будем. Нам не все равно что думают наши клиенты».

Компания Samsung в свою очередь предоставила более расширенный комментарий, приводим перевод полного текста ниже:

«Для Samsung Mobile вопрос качества продукции всегда был и всегда будет стоять во главе угла. Мы продлеваем срок службы аккумуляторов мобильных устройств Samsung посредством комплекса мер безопасности, в который входят программные алгоритмы, регулирующие ток заряда аккумулятора и продолжительность зарядки. Мы не снижаем производительность процессора с помощью обновлений прошивки на протяжении всего жизненного цикла смартфонов».

Между тем, Apple, осознав всю сложность ситуации, начала делать все, чтобы сгладить конфликт. Купертиновцы извинились и предложили скидку на замену аккумулятора, но от исков и преследования этого и вряд ли спасет.

Источник: phonearena (1 и 2)