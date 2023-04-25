Верховный суд США рассмотрит право госслужащих блокировать критиков в соцсетях — этому предшествовали два противоположных прецедента

Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос о том, запрещает ли Первая поправка к Конституции правительственным чиновникам блокировать критиков в социальных сетях. К разбирательству привели два противоположных решения низших судебных инстанций по этому вопросу.

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Судьи рассмотрели апелляцию двух членов совета государственных школ города Пауэй в Южной Калифорнии на решение суда низшей инстанции в пользу родителей. Чиновники Мишель О’Коннор-Рэтклифф и Т. Дж. Зейн заблокировали в Facebook и Twitter Кристофера и Кимберли Гарнье. Родители троих учеников опубликовали сотни критических постов по таким вопросам, как расовая принадлежность и управление школьными финансами. Чета Гарньер подала иск в федеральный суд утверждая, что их право на свободу слова в соответствии с Первой поправкой было нарушено.

В 2021 году федеральный судья в Калифорнии вынес решение в пользу родителей. В июле прошлого года Девятый окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско подтвердил решение и постановил, что члены школьного совета предоставляли свои учетные записи в социальных сетях в качестве каналов связи с общественностью.

Также была рассмотрена апелляция жителя Мичигана Кевина Линдке на противоположное решение суда. Он подал иск против городского чиновника из Порт-Гурона Джеймса Фрида, который заблокировал истца в Facebook после критических сообщений о реакции местной власти на COVID-19.

В 2021 году федеральный судья вынес решение в пользу Фрида. Шестой окружной апелляционный суд США в Цинциннати в июле прошлого года подвтвердил решение и установил, что Фрид не действовал в своем официальном статусе, когда заблокировал Линдке в Facebook.

Вопрос рассмотрения – может ли деятельность государственного должностного лица в социальных сетях приравниваться к действиям правительства, к которым применяется ограничение Первой поправки. Заявители в обоих спорах сообщили Верховному суду, что расхождения в результате рассмотрения их дел должны разрешить судьи высшей инстанции.

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Источник: Reuters