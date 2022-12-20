Можно ли считать рекомендации контента в интернете пособничеством терроризму? Верховный суд США готовится к рассмотрению исков к Google и Twitter

Верховный суд США запланировал на февраль 2023 года слушания по двум крупным делам, касающимся модерации в интернете. Слушания по искам Гонсалеса против Google и Twitter против Таамне были назначены на 21 февраля и 22 февраля соответственно.

Эти два дела могут привести к фундаментальным изменениям в том, как сетевые платформы будут рекомендовать контент, особенно материалы, созданные террористическими организациями. Оба связаны с судебными исками, в которых утверждалось, что YouTube, Twitter и другие платформы оказывали поддержку атакам Исламского государства, не удаляя (а в некоторых случаях рекомендуя) учетные записи и сообщения террористов.

Истцы в деле Гонсалеса против Google утверждают, что эти рекомендации не должны подпадать под действие раздела 230 Закона о приличии в коммуникациях, который защищает веб-сервисы от ответственности за незаконный контент. Дело «Твиттер против Таамне» затрагивает отдельный, но связанный с этим вопрос: оказывают ли сетевые службы незаконную поддержку, если им не удается изгнать террористов.

Google и Twitter утверждают, что снятие защиты согласно Разделу 230 для алгоритмов рекомендаций будет иметь широкомасштабные негативные последствия для Интернета, подставляя сайты под большой риск в деле помощи пользователям в нахождении видео, твитов или других пользователей. Среди прочего, дело Гонсалеса против Google может показать, считает ли Верховный суд рекомендации просто расширением пользовательского контента (на который распространяется Раздел 230) или они представляют собой отдельное незащищенное законом действие самой платформы. А для Twitter это дело станет проверкой способности нового владельца Илона Маска к защите своей платформы в суде.

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Министерство юстиции во время президентства Джо Байдена призвало суд отклонить по крайней мере некоторые аргументы Google. Ранее в этом месяце департамент подал записку, призывая отменить решение суда низшей инстанции, вынесенное в пользу Google, настаивая на более узком толковании защиты Раздела 230. Сам Байден ранее предлагал полностью отменить Раздел 230, хотя он не стремился подорвать закон так сильно, как его предшественник Дональд Трамп.

Гонсалес и Таамне могут стать началом долгой правовой переоценки того, как Раздел 230 и Первая поправка применяются к крупным веб-платформам. Верховный суд, вероятно, рассмотрит аргументы по поводу некоторых законов, которые могут запретить модерацию большей части контента в Техасе и Флориде, а февральские аргументы могут дать представление о его общей позиции в отношении модерации.

Источник: The Verge