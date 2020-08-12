Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом в приложении, включая запрет поиска и добавления в группы и сообщества

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Rakuten Viber объявила о запуске нескольких инструментов, которые уменьшат распространение спама и будут обеспечивать конфиденциальность благодаря настройкам и ограничениям поиска пользователей по логину.

В частности, теперь пользователи Viber смогут самостоятельно решать, кто может добавлять их к сообществам и групповым чатам — кто угодно или только их контакты. Чтобы изменить эту настройку необходимо: перейти в раздел «Ещё» > «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Группы» > «Список тех, кто может добавлять меня в групповые чаты».

Кроме этого, приглашения в сообщества и групповые чаты от неизвестных пользователей Viber будут автоматически поступать в новую папку с запросами на общение. Это позволит структурировать основной список чатов и уберечь его от нежелательных запросов.

Новая функция поиска людей в Viber открывает новые возможности расширения социальных контактов, без ущерба конфиденциальности пользователей. Как только кто-то будет искать имя пользователя в строке поиска Viber, оно появится в результатах поиска вместе с изображением профиля.

Для сохранения приватности все чаты с контактами, найденными с помощью функции поиска, будут дополнительно защищены. В частности, номер телефона будет скрытым до того момента, пока пользователи не захотят это изменить, статус в сети также скрыт, а голосовые и видеозвонки — недоступны.

Если пользователи не хотят, чтобы их можно было найти с помощью функции поиска, необходимо перейти в раздел «Ещё» > «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Разрешить поиск по логину».

Прежде, чем функция поиска людей в Viber по логину и папка с запросами на общение станут доступными во всем мире, их сначала протестуют в отдельных странах.

Напомним, что согласно данным InMind Viber является самым популярным мессенджером в Украине, далее идут Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp и Skype.

Источник: Viber