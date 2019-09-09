Вице-президент Xiaomi анонсировал скорую премьеру Redmi K30 с поддержкой 5G





Несколько недель назад генеральный управляющий бренда Redmi подтвердил, что модель Redmi K30 станет первым 5G-смартфоном в рамках данного бренда. А теперь он утверждает, что этот смартфон появится уже относительно скоро. Согласно сообщению Лю Вейбинга в Weibo, «Redmi K30 уже в пути». Это означает, что этот смартфон, вероятно, появится в ближайшие месяцы.

Публикация этого сообщения совпала по времени с презентацией компанией Qualcomm мобильной платформы Snapdragon 700 Series 5G. По данным Qualcomm, Redmi является одним из брендов, использующих этот чип. Redmi также объявила, что это будет первый в мире бренд, который будет использовать чип Snapdragon 700 Series 5G. Хотя аналогичное заявление сделал ещё один китайский бренд – Oppo. Компания Qualcomm планирует предоставить своим клиентам чип Snapdragon 700 Series 5G уже в этом году. Однако смартфоны на базе данного чипсета выйдут на рынок в следующем году.

Учитывая, что Redmi K30, вероятно, тоже использует процессор Snapdragon 700 Series 5G, то выход этого смартфона нужно ожидать уже в следующем году. Хотя сама компания так и сообщила, какой именно смартфон первым получит чипсет с поддержкой 5G, вероятно это будет именно модель Redmi K30.

На вопрос одного из поклонников бренда, сможет ли смартфон Redmi K30 стоить менее 2000 юаней ($281 по нынешнему курсу), Лю Вейбинг ответил, что «чипсеты с 5G всё ещё очень дорогие», так что вряд ли цена этого устройства опустится ниже этой отметки.

Источник: gizchina