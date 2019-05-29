Видео дня: прототип необычного игрового ноутбука-трансформера Intel Honeycomb Glacier, оснащенного двумя экранами





Похоже, в индустрии мобильных ПК наметился новый тренд. Относительно недавно начали активно выпускаться модели, выделяющиеся дополнительными экранами. И речь здесь не о сенсорных панелях управления вроде Touch Bar (Apple Macbook) или сенсорных скринпадах (ASUS Zenbook и VivoBook), а о полноценных дисплеях — ноутбуки ASUS ZenBook Pro Duo и HP Omen X 2S. Теперь же стало известно, что Intel, вчера официально представившая 10-нм мобильные процессоры Core десятого поколения, тоже прорабатывает концепцию ноутбука с двумя экранами. В рамках выставки Computex 2019 процессорный гигант продемонстрировал прототип ноутбука с двумя экранами, разрабатывающегося в рамках проекта Honeycomb Glacier и позиционируемого в качестве геймерской модели.

Собственно, для начала стоит посмотреть официальный рекламный ролик и живое видео, демонстрирующее устройство в действии:

Согласитесь, ролик производит впечатление. Особенно в свете концепции, отличной от концепции того же ASUS ZenBook Pro Duo. Как видно, конструкцию прототипа Intel Honeycomb Glacier заметно отличается от двухэкранного ASUS ZenBook Pro Duo.

Основной дисплей здесь — диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Дополнительный же — диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920х720 пикселей — разместился на рабочей панели. Но в отличие от ASUS ZenBook Pro Duo в Intel Honeycomb Glacier он является подвижным. Специальная шарнирная конструкция обеспечивает определенные возможности трансформации, позволяя откинуть дисплей на определенный угол. При этом второй дисплей соединен с основным, следовательно, тот при такой трансформации поднимается выше. В Intel считает, что такая конструкция особенно хорошо подходит для игр. На основной экран выводится сама видеоигра, тогда как вспомогательный можно использовать для управления, быстрого доступа к различным опциям и настройкам, а также отображения дополнительной информации, например, карт. Второе подходящее применение — это профессиональные приложения.

Показанный прототип Intel Honeycomb Glacier использовал связку из 45-ваттного 8-ядерного процессора Intel CPU и дискретной NVIDIA GeForce 1060, но понятно, что это только референсный дизайн.

Еще одна отличительная особенность Intel Honeycomb Glacier — это технология слежения за взглядом Tobii.

Конечно же, при взгляде на эту сложную конструкцию первым делом возникает вполне закономерный вопрос касательно надежности самого механизма, а также фиксации дисплеев — не схлопнется ли все это оригами если случайно задеть стол? Кроме того, насколько это будет практично, сказать сложно, особенно с учетом того, что подобные ноутбуки будут весьма недешевыми. Но в целом радует, что Intel сразу продумывает различные практичные сценарии использования двух экранов в ноутбуках. Что их этого получится, время покажет

Источник: The Verge