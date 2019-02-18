Видео: первый мини-обзор Samsung Galaxy S10 и S10+

Мы уже неоднократно видели флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S10 на различных фотографиях и видеороликах, в частности, еще в начале месяца известный видеоблогер Маркес Браунли опубликовал ролик с макетами финальных версий Samsung Galaxy S10 и S10+, демонстрирующий дизайн новинок во всех деталях. Следующий видеоролик примечателен тем, что это первый живой мини-обзор базовой модели Galaxy S10 и старшей версии Galaxy S10+, причем здесь показаны рабочие устройства, а не муляжи.

Автор ролика выделяет три главные отличительные особенности нового поколения смартфонов Samsung Galaxy S10. Первое, на чем останавливается автор видео, — это крайне тонкие рамки, фронтальная камера (одинарная у S10 и двойная у S10+), врезанная прямо в рабочую часть экрана Infinity O и тройная горизонтальная основная камера на задней панели, которая позволит делать фотографии с очень широким углом обзора благодаря дополнительному третьему фотомодулю со сверхширокоугольным объективом.

Следующая особенность — подэкранный сканер отпечатков пальцев, работу которого можно видеть на видео (момент начинается с 1:36).

Наконец, последняя особенность, о которой мы уже слышали не раз — это возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других совместимых гаджетов беспроводным путем. Собственно, на видео показана возможность подзарядки с помощью Samsung Galaxy S10 смартфона iPhone и новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds, которые будут представлены вместе со смартфонами Galaxy S10.

Напоминаем, что презентация Samsung Galaxy S10 пройдет уже послезавтра, 20 февраля.

Источник: YouTube