Видеокарта AMD Radeon RX 5500 должна обеспечивать прирост производительности на 37-49% по сравнению с GeForce GTX 1650





Утечка маркетинговых материалов позволила раскрыть некоторую информацию об игровой видеокарте Radeon RX 5500. Напомним, эта модель уже была анонсирована около месяца назад, но всё ещё не поступила на рынок. Так что анонс можно назвать «бумажным». Ознакомиться с техническими характеристиками устройства можно в одном из предыдущих материалов.

Отметим, маркетинговые документы датированы октябрём 2019 года, они были размещены в рамках системы AMD Marketing Asset Resource System (MARS), что говорит об их достоверности. Компания AMD добавила видеокарту Radeon RX 5500 в категорию производительных продуктов Performance. При этом в линейке отсутствуют модели на базе GPU Polaris, такие как Radeon RX 570, RX 580 и RX 590, однако присутствует Radeon RX 560. Отказ от трёх вышеупомянутых моделей может указывать на то, что AMD готовится заменить их новыми продуктами на базе видеочипов Navi.

В дополнение к Radeon RX 5500 и RX 5500M есть еще три видеокарты AMD, которые потенциально могут использовать варианты GPU Navi 14. Одной из них, очевидно, является Radeon RX 5500 XT, а двумя другими могут быть Radeon RX 5300 и RX 5300M. Версия Radeon RX 5500 XT, вероятно, будет относиться к той же категории, что и обычная модель Radeon RX 5500.

Компания AMD пока не раскрыла информацию о цене видеокарт серии Radeon RX 5500, однако она упоминала, что эти устройства будут конкурировать с GeForce GTX 1650. Цена этой модели составляет $149. Исходя из этого можно предположить, что стоимость Radeon RX 5500 будет находиться на том же уровне.

Согласно результатов внутреннего тестирования AMD, видеокарта Radeon RX 5500 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению GeForce GTX 1650: на 49% в играх AAA и на 37% в киберспортивных играх. Судя по всему, эти замеры производились ещё до выхода версии GeForce GTX 1650 Super с повышенным уровнем производительности благодаря использованию дополнительных 384 ядер CUDA и переходу от памяти GDDR5 на GDDR6 с более высокой пропускной способностью. Потому было бы интересно увидеть сравнение Radeon RX 5500 уже с новой видеокартой от NVIDIA.

Даже месяц спустя после «бумажного» анонса, пока нет информации о том, когда новая видеокарта AMD Radeon RX 5500 поступит на рынок и какова будет её стоимость. Что касается конкурирующего решения NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, то эта версия должна появиться в продаже с 22 ноября.

Источник: tomshardware